Haščák bude obliekať dres Prešova, chce pomôcť k postupu

Prešov 16. júna (TASR) - Slovenský hokejista Marcel Haščák bude v nasledujúcej sezóne obliekať dres HC Prešov, ktorý pôsobí v Slovenskej hokejovej lige (SHL). Tridsaťsedemročný útočník si zahrá v nižšej slovenskej súťaži prvýkrát od sezóny 2011/12, keď odohral dve stretnutia za HC 46 Bardejov.



Haščák odohral uplynulý ročník vo francúzskom Rouene, s ktorým získal majstrovský titul. Počas základnej časti odohral 28 duelov so ziskom 25 bodov (10+15). Následne v play off pridal v 12 zápasoch sedem bodov (3+4). "V hokeji som dosiahol prakticky všetko a už nie som v pozícii, aby som niekomu niečo dokazoval. Získal som päť titulov v troch rôznych európskych ligách. Bol som niekoľkokrát najlepším strelcom ligy a mám striebornú medailu z MS. Preto je v tejto fáze môjho života najdôležitejšia rodina, ktorej som ostal mnoho dlžný, preto chcem byť pri nej čo najbližšie. Na druhej strane si vážim priateľské a korektné vzťahy s vedením prešovského hokeja. Na sklonku svojej hokejovej kariéry som sa rozhodol, že vypomôžem Prešovu v jeho entuziazme a snahe vrátiť sa do extraligy. Dúfam, že pomôžem zakončiť tento príbeh úspešným ´happy endom´ a chcem aj mojimi skúsenosťami prispieť k tomu, aby sa krajské mesto Prešov stalo čo najrýchlejšie súčasťou hokejovej extraligy," uviedol hráč pre oficiálny web HC Prešov.