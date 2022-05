Haščák sa neobáva budúcnosti: Začínajú nám pekné hokejové roky

Tampere 27. mája (TASR) - Oto Haščák by bol rád, keby tréner Craig Ramsay viedol slovenskú hokejovú reprezentáciu aj v nasledujúcom období. Asistent generálneho manažéra Miroslava Šatana pri národnom tíme končí, ale o budúcnosť sa neobáva. Haščák povedal, že Slovensko má pred sebou pekné hokejové roky.



Haščáka mrzela prehra vo štvrťfinále MS s Fínskom (2:4), no zároveň mužstvo pochválil: "Škoda Slafkovského tyčky za stavu 2:3, mali by sme šancu získať zápas v predĺžení alebo v nájazdoch. Fíni mali 11 hráčov z NHL a bol takmer zázrak, že v takýchto zápasoch dokážeme hrať vyrovnanú partiu."



Bývalý slovenský reprezentant potom zhodnotil aj hru súpera: "Mne bolo trápne aj za Fínov. Mali 11 hráčov z NHL a všetci cúvali proti mladému mužstvu. Ak by hrali tak ako Kanaďania, tak máme oveľa väčšie problémy. Ich systém ničí hokej, mne to príde ustrelené. Je to len bránenie a čakajú na chybu. Ale klobúk dolu pred nimi, že ich dokážu využiť. Ich góly Adam Húska nemohol podľa mňa chytiť. Naopak, predviedol výkon hodný brankára NHL. Verím, že ho po tomto šampionáte podpíše nejaký tím z profiligy."



Haščák vyzdvihol aj mladých hráčov, najmä 17-ročnmého Adama Sýkoru, ktorý sa do záverečnej nominácie na MS dostal na poslednú chvíľu: "To preto, lebo bolo dlhé play off a s Nitrou hral finále. Ja som sa sa o ňom s Craigom rozprával už po ZOH. Mohli sme ho vyskúšať len v príprave pred MS v Žiline. Ak by sa nezranil Mešár, možno by tu bol aj on. Slovenský hokej sa nemá čoho obávať, naopak. Začínajú nám pekné hokejové roky."



Po sezóne sa trénerovi Ramsaymu skončí zmluva, podľa Haščáka by však mal mal ešte zotrvať na striedačke Slovenska: "Toto je človek, ktorého slovenský ´nároďák´ potrebuje minimálne na rok. Nechcem do toho zasahovať, je to parketa prezidenta zväzu. Ale bol by som šťastný, keby Craig zostal ešte rok alebo dva. On dáva veľmi veľa vecí hráčom a trénerom, má neuveriteľnú charizmu."



Na šampionáte zaujali okrem Sýkoru, Slafkovského, či Nemca aj ďalší hráči. Jeden z nich je päťgólový útočník Pavol Regenda. "Ukázal sa veľmi dobre. Viem, že má o neho záujem veľa tímov," prezradil Haščák, ktorý sa vo Fínsku niekoľkokrát rozprával s rôznymi skautmi zo zámoria: "Bolo ich tu veľké množstvo. Stretol som tu celý Montreal, ktorý si bude v drafte vyberať ako prvý. Mám k nim blízko. Rozprávali sme sa, Slafkovský má blízko k tomu, aby mohol byť draftová jednotka. Aj Nemec bude vysoko a aj Adam Sýkora. U Sýkoru by som pritom v septembri nepovedal, že pôjde vysoko. Mám obrovskú radosť z toho, že mladým hráčom sa dáva priestor. Nemusia sa ťahať do zahraničia, ale keď zostanú, tak ukázali, že aj toto je cesta."



Celý tím ťahalo počas MS niekoľko lídrov, veľmi dobre sa s touto úlohou popasoval Tomáš Tatar v úlohe kapitána. "Zvládol to na jednotku. Tomáš je skvelý chalan, poznám ho od 16-tich rokov. Viem, ako pôsobí na mužstvo, ako pomáha hráčom. Robil čiernu robotu, tomuto mužstvu pomohol viac, ako som si myslel. Slafkovskému pomohol k výborným výkonom, bol skutočný líder," povedal Haščák.



V reprezentácii budú teraz hľadať nového trénera, keďže Ramsaymu sa končí zmluva. Haščák sa presúva na klubovú úroveň do Slovana Bratislava, pred odchodom si ešte zaželal: "Máme mladých hráčov, ktorí hrajú nebojácne dopredu a budú vo svete niečo znamenať. Verím, že budú aj naďalej chodiť do reprezentácie. Začalo sa to skladať nielen okolo výkonov, ale aj okolo charakteru. Hráči by mali chodiť do reprezentácie nielen vtedy, keď ju potrebujú, ale ale aj naopak, keď reprezentácia potrebuje ich."