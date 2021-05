Haščák sa vrátil do Brna, Kalous: Spoliehame sa na neho

Brno 10. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti Marcel Haščák a Matej Tomek sa stali posilami Komety Brno. Český extraligový klub to potvrdil na sociálnych sieťach.



Tridsaťštyriročný Haščák sa v nedávno skončenej sezóne Tipos extraligy stal v drese Popradu najproduktívnejším hráčom sezóny. V súčte základnej časti a play off získal celkovo 84 bodov. Skúsený útočník už obliekal dres Brna v sezónach 2016-2018, predtým pôsobil v českej extralige v Karlových Varoch.



Brankár Tomek odchytal uplynulú sezónu vo fínskych kluboch SaiPa Lappeenranta a KalPa Kuopio. V SaiPe absolvoval 14 zápasov s úspešnosťou zákrokov 89,9 percenta, v Kuopiu nastúpil na deväť zápasov a mal úspešnosť zákrokov 93,3 percenta.



"Marcel sa vracia na známe miesto. Je to špičkový a skúsený hráč, ktorý vie šance nielen pripraviť, ale zároveň ich aj premeniť. Takého útočníka sme do tímu potrebovali a veľmi sa na neho čo sa týka produktivity spoliehame. Tomek je vo výbornom veku, má medzinárodné skúsenosti. Chytal v zámorí, alebo vo Fínsku. Máme na neho veľmi dobré referencie. S Lukášom Klimešom vytvorí stabilnú brankársku dvojicu," povedal pre klubový web tréner Brna Jiří Kalous.