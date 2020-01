Hašek neprišiel na letisko pred sústredením, Sparta avizuje trest

Praha 27. januára (TASR) - Futbalisti Sparty Praha odleteli v pondelok povečer na herné sústredenie do Španielska bez Martina Hašeka. Stredopoliar sa nedostavil na dohodnutý zraz na pražskom letisku a klub tak do Marbelly cestoval bez neho, informoval portál sport.cz.



"Klub to vníma ako výrazné porušenie hráčskych povinností a vyvodí z takéhoto správania dôsledky," napísala Sparta na svoj oficiálny web. K situácii sa chce širšie vyjadriť neskôr. O mladého hráča majú záujem zahraničné kluby. Syn bývalého hráča i trénera Sparty dostal údajne ponuky z Ferencvárosu Budapešť i izraelského Maccabi Haifa.