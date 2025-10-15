< sekcia Šport
Hašek skončil na lavičke českého národného tímu
Českí futbalisti zaznamenali v nedeľu azda najpotupnejší výsledok v ére samostatnosti, po ktorom sa okamžite začalo hovoriť o odchode trénera.
Autor TASR,aktualizované
Praha 15. októbra (TASR) - Ivan Hašek už nie je tréner českej reprezentácie. Výkonný výbor Futbalovej asociácie Českej republiky ho v stredu z funkcie odvolal. Reagoval tak na neuspokojivé výsledky v kvalifikácii na budúcoročné majstrovstvá sveta a najmä zahanbujúcu nedeľňajšiu prehru na Faerských ostrovoch 1:2. Na stredajšej tlačovej konferencii to oznámili predseda FAČR David Trunda a generálny manažér reprezentácii Pavel Nedvěd.
Českí futbalisti zaznamenali v nedeľu azda najpotupnejší výsledok v ére samostatnosti, po ktorom sa okamžite začalo hovoriť o odchode trénera. Národný tím po prehre a následnom triumfe Chorvátska takmer isto prišiel o šancu na priamy postup na šampionát. Generálny manažér Nedvěd hovoril o neakceptovateľnom výkone a po návrate do Česka sa chystal situáciu riešiť. Odchod z Tórshavnu však skomplikovalo počasie a Česi namiesto pondelka odleteli až v utorok doobeda.
„Prepadli sme, to je bez debát. Výkon aj výsledok boli zlé. Zápasy tu sú náročné a keď urobíte chyby, ťažko sa to otáča. Keď nepremeníte šance, súper potom rastie. Chýbalo mi tam toho veľa, hlavne osobná odvaha, dravosť. Či to bol môj posledný zápas, povedať nedokážem. Nerozhodujem o tom. S Pavlom Nedvědom som sa už videl, ale nehovorili sme spolu,“ povedal šesťdesiatdvaročný tréner tesne po zápase. Hašek viedol národný tím od januára 2024 a zmluvu mal do konca kvalifikácie vrátane baráže.
Mužstvo viedol v 21 zápasoch, z ktorých jedenásť vyhral, päťkrát remizoval a päťkrát prehral, no ako pripomína idnes.cz, Česi pod jeho vedením nezdolali nikoho zo širšej európskej špičky.
Trunda, Nedvěd, miestopredseda asociácie Zdeněk Grygera a člen výkonného výboru Adolf Šádek po rokovaní celému vedeniu FAČR predostreli variantu s odvolaním kouča. „Po debatách aj v rámci výkonného výboru to bolo jednohlasne schválené,“ citoval idnes Trundu. S hlavným trénerom skončili aj asistent Jaroslav Veselý, no zostal druhý Jaroslav Köstl, ktorý má zmluvu len s asociáciou. Nového trénera bude vyberať Nedvěd, pričom FA zatiaľ vyberie dočasného kouča na prechodné obdobie.
Meno nového trénera môže byť známe už v januári, ale aj na budúci rok v lete. V hre sú domáci kormidelníci, no môže to byť aj zahraničný kouč, uviedol Nedvěd.
„Výsledok na Faerských ostrovoch sa nedá ospravedlniť z pohľadu ambícií českej reprezentácie. Beriem zaň plnú zodpovednosť. Výkonný výbor FAČR dnes rozhodol o mojom odvolaní z funkcie hlavného trénera, rozhodnutie rešpektujem. Fanúšikom ďakujem za podporu a ospravedlňujem sa za sklamanie. Reprezentácia má kvalitu i charakter, aby na majstrovstvá sveta postúpila. Prajem národnému tímu a môjmu nástupcovi veľa úspechov,“ uviedol Hašek v krátkom vyhlásení na sociálnych sieťach asociácie.
