Hasenhüttl sa vraj dohodol so Southamptonom na predĺžení zmluvy

Southampton 2. júna (TASR) - Nemecký tréner Ralph Hasenhüttl by mal viesť futbalistov Southamptonu až do leta 2024. Podľa viacerých britských médií sa dohodol s klubom na predĺžení zmluvy, ktorá mala platnosť do konca budúcej sezóny.



Hasenhüttl pôsobí v Southamptone od decembra 2018, keď nahradil Marka Hughesa. V tejto sezóne figurujú jeho zverenci na 14. mieste v ligovej tabuľke. Informovala o tom agentúra APA.