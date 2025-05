Hasenhüttl skončil po ôsmich dueloch bez výhry na lavičke Wolfsburgu

Wolfsburg 5. mája (TASR) - Rakúšan Ralph Hasenhüttl už nie je tréner futbalistov VfL Wolfsburg. Klub s ním ukončil spoluprácu dve kolá pred koncom Bundesligy, v ktorej jeho už bývalí zverenci ťahajú negatívnu šnúru ôsmich duelov bez víťazstva.



Wolfsburg, v ktorom na hosťovaní z FC Kodaň pôsobí aj slovenský obranca Denis Vavro, prehral v sobotu na ihrisku Borussie Dortmund 0:4 a v tabuľke mu patrí 12. miesto. Naposledy sa z víťazstva tešil pred viac ako dvoma mesiacmi, keď 1. marca uspel v Brémach 2:1.



Hasenhüttl prišiel do Wolfsburgu v marci minulého roka, predtým viedol aj Southampton či RB Lipsko. Spolu s ním skončili v klube aj asistenti Craig Fleming a Patrick Hasenhüttl. Dočasným trénerom do konca sezóny bude Daniel Bauer, ktorý doteraz pôsobil pri mužstve do 19 rokov. Informovala agentúra AFP.