< sekcia Šport
Haseová a Volodin sú priebežne na čele v športových dvojiciach
Autor TASR,aktualizované
Praha 25. marca (TASR) - Nemeckí krasokorčuliari Minerva Fabienne Haseová a Nikita Volodin sú na čele súťaže športových dvojíc po krátkom programe na majstrovstvách sveta v Prahe. Bronzoví medailisti zo ZOH vedú iba o 0,33 bodu pred úradujúcimi európskymi šampiónmi z Gruzínska Anastasiou Metelkinovou a Lukom Berulavom. Tým nestačilo na prvé miesto ani kariérne maximum v krátkom programe.
Na treťom mieste sú priebežne Lia Pereirová a Trennt Michaud, ktorí získali 79,45 bodu. Kanadské duo ešte nezískalo medailu z veľkého podujatia a na minuloročných MS v Bostone obsadilo 11. miesto. Na stupňoch víťazov majú náskok 5,60 bodu pred maďarskou dvojicou Maria Pavlovová a Alexej Svjatčenko. Bronzoví medailisti z tohtoročných ME v Sheffielde sú tesne za pódiom o menej ako štyri desatiny bodu pred Japoncami Junou Nagaokovou a Sumitadom Morigučim.
V súťaži športových dvojíc neštartujú úradujúci olympijskí a svetoví šampióni Riku Mijurová a Rjuiči Kihara. Japonské duo uviedlo, že by sa po ZOH nedokázalo fyzicky ani psychicky pripraviť na ďalší vrchol krasokorčuliarskej sezóny.
MS v krasokorčuľovaní - Praha:
športové dvojice - krátky program:
1. Minerva Fabienne Haseová, Nikita Volodin (Nem.) 79,78 b, 2. Anastasia Metelkinová, Luka Berulava (Gruz.) 79,45, 3. Lia Pereirová, Trennt Michaud (Kan.) 75,52, 4. Maria Pavlovová, Alexej Svjatčenko (Maď.) 69,92, 5. Juna Nagaoková, Sumitada Moriguči (Jap.) 69,55, 6. Emily Chanová, Spencer Akira Howe (USA) 69,02
