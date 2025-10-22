Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 22. október 2025Meniny má Sergej
< sekcia Šport

Hašimoto tretíkrát majstrom sveta vo viacboji jednotlivcov

.
Japonský gymnasta Daiki Hašimoto pózuje so zlatou medailou, ktorú získal vo finále viacboja jednotlivcov na MS v gymnastike v Jakarte 22. októbra 2025. Foto: TASR/AP

Dvadsaťštyriročný Japonec ovládol viacboj na tretích MS za sebou, pred dvoma rokmi sa zo zisku zlata radoval v belgických Antverpách a v roku 2022 v anglickom Liverpoole.

Autor TASR
Jakarta 22. októbra (TASR) - Japonský gymnasta Daiki Hašimoto sa tretíkrát v kariére stal majstrom sveta vo viacboji jednotlivcov. V stredajšom finále na šampionáte v indonézskej Jakarte triumfoval so ziskom 85,131 bodu. Striebro získal Číňan Po-cheng Čang a pódium doplnil Noe Seifert zo Švajčiarska.

Dvadsaťštyriročný Japonec ovládol viacboj na tretích MS za sebou, pred dvoma rokmi sa zo zisku zlata radoval v belgických Antverpách a v roku 2022 v anglickom Liverpoole. Vo viacboji jednotlivcov triumfoval aj na OH v Tokiu, z ostatných disciplín má na konte ďalších osem cenných kovov z MS a tri olympijské medaily.



športová gymnastika - MS

muži - viacboj - finále: 1. Daiki Hašimoto (Jap.) 85,131 b., 2. Po-cheng Čang (Čína) 84,333, 3. Noe Seifert (Švaj.) 82,831, 4. Cchung Š' (Čína) 82,297, 5. Šinnosuke Oka (Jap.) 81,797, 6. Angel Barajas (Kol.) 81,432
.

Neprehliadnite

SMUTNÁ SPRÁVA: Zomrel herec z filmu Tisícročná včela

VIDEO: Poslanci schválili rozpočet na budúci rok s deficitom 4,1 % HDP

Juraja C. odsúdili za teroristický útok na premiéra na 21 rokov

Fico: Konsolidácia bude mať v nasledujúcich rokoch inú podobu