Hašimotová chce v Tokiu na OH2020 divákov na tribúnach

Tokio 27. februára (TASR) - Nová prezidentka organizačného výboru OH 2020 Seiko Hašimotová chce v Tokiu divákov. Podľa jej slov sa ešte o účasti verejnosti na športoviskách nerozhodlo, no verí, že napriek nepriaznivej pandemickej situácii sa podarí dostať na tribúny aspoň limitovaný počet fanúšikov. Informovala o tom agentúra AP.



Hašimotová svoje presvedčenie opiera o iné podujatia, na ktoré sa už postupne dostávajú aj diváci: "Ak by sme uvažovali o prázdnych štadiónoch, športovci by určite rozmýšľali o tom, prečo tam nikto nie je a pritom inde áno. Chceme túto otázku čo najskôr vyriešiť, aby sme umožnili ľuďom zarezervovať si hotely a kúpiť vstupenky."