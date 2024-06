Hassan a Koviničová dostali miestenky do Paríža

Paríž 10. júna (TASR) - Medzinárodná tenisová federácia (ITF) v pondelok udelila Benjaminovi Hassanovi z Libanonu a Čiernohorke Danke Koviničovej miestenky vo dvojhre na tohtoročné OH v Paríži. Obaja získali "univerzálne miesta" určené krajinám, ktoré sú na OH nedostatočne zastúpené.



Hassan bude prvý tenista z Libanonu, ktorý sa predstaví pod piatimi kruhmi. V súčasnosti 146. hráč rebríčka ATP uviedol, že bude pre neho veľkou cťou reprezentovať svoju krajinu: "Znamená to pre mňa ešte viac, keď si spomeniem, že som sa musel pre zranenie na poslednú chvíľu odhlásiť z Tokia."



Koviničová absolvuje svoju druhé OH v kariére. Dvadsaťdeväťročná Čiernohorka mala premiéru v roku 2016 v Riu, vypadla hneď v prvom kole v súboji proti siedmej nasadenej Američanke Madison Keysovej po setoch 3:6, 3:6. "Účasť na olympijskom tenisovom podujatí v Paríži je dôležitý míľnik pri realizácii mojich snov," skonštatovala. Informácie priniesla agentúra Reuters.