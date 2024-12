Hassanová a Tebogo sa stali Atlétmi roka

Paríž 1. decembra (TASR) - Sifan Hassanová a Letsile Tebogo sa stali Atlétmi roka podľa Svetovej atletiky (WA). Holandská vytrvalkyňa získala zlato v maratóne na OH 2024 v Paríži, kde si vybojovala aj dve bronzové medaily na 5000 a 10.000 metrov. Tebogo z Botswany triumfoval na OH v behu na 200 m. Obaja zvíťazili v ankete po prvý raz.



Tebogo zároveň vyhral hodnotenie v dráhových disciplínach, medzi ženami zvíťazila olympijská víťazka a svetová rekordérka v behu na 400 metrov cez prekážky Sydney McLaughlinová-Levroneová. Hassanová ovládla hodnotenie vonkajších disciplín. V maratóne predstihla držiteľku svetového rekordu Ruth Chepngetichovú z Kene. Medzi mužmi v tejto disciplíne zvíťazil Tamirat Tolou z Etiópie.



V technických disciplínach obhájil triumf švédsky žrdkársky fenomén Armand Duplantis, ktorý zvíťazil vo všetkých veľkých súťažiach a trikrát posunul vlastný svetový rekord až na súčasných 626 cm. Medzi ženami ocenili Ukrajinku Jaroslavu Mahučichovú, ktorá pred triumfom na OH prekonala dlhoročný svetový rekord Bulharky Stefky Kostadinovovej.



Mužskou vychádzajúcou hviezdou sa stal taliansky diaľkar Mattia Furlani, ktorý získal striebro na halových MS a bronz na OH. Medzi ženami ovládla túto kategóriu Etiópčanka Sembo Almayewová, juniorská majsterka sveta. Správu priniesla agentúra AFP.