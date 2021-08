Hassanová napriek pádu postúpila, Mbomovej juniorský rekord

Tokio 2. augusta (TASR) - Úradujúca majsterka sveta v behu na 1500 m Sifan Hassanová z Holandska postúpila do semifinále na OH 2020, hoci vo svojom rozbehu spadla. V najpomalšom II. rozbehu však napokon zvíťazila v čase 4:05,17 min.



Na dvojstovke žien už v rozbehu prekvapujúco skončila bronzová zo stovky Shericka Jacksonová z Jamajky. V najpomalšom V. rozbehu obsadila štvrtú priečku v čase 23,26 a o tri tisíciny sekundy podľahla Talianke Dalie Kaddariovej, ktorá z 3. miesta postúpila priamo.



Suverénne nepôsobila ani zlatá zo stovky Elaine Thompsonová-Herahová, no 3. miesto v VI. rozbehu a čas 22,86 jej k postupu napokon stačil. Najlepší čas v rozbehu dosiahla Christine Mbomová z Namíbie, ktorá časom 22,11 vylepšila juniorský svetový rekord.