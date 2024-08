OLYMPIJSKÝ REKORD: Hassanová vyhrala maratón žien

ženy - maratón:



1. Sifan Hassanová (Hol.) 2:22:55 h - olympijský rekord, 2. Tigst Assefová (Etióp.) 2:22:58, 3. Hellen Obiriová 2:23:10, 4. Sharon Lokediová (obe Keň.) 2:23:14, 5. Amane Berisová Shankuleová (Etióp.) 2:23:57, 6. Juka Suzukiová (Jap.) 2:24:02, 7. Delvine Relin Meringorová (Rum.) 2:24:56, 8. Stella Chesangová (Ugan.) 2:26:01, 9. Lonah Chemtai Salpeterová (Izr.) 2:26:08, 10. Eunice Chebichii Chumbová (Bah.) 2:26:10

Paríž 11. augusta (TASR) - Holandská bežkyňa Sifan Hassanová sa stala na OH v Paríži víťazkou maratónu žien. Do cieľa prišla v čase 2:22,55 h, čím vytvorila nový olympijský rekord. Druhá finišovala Etiópčanka Tigst Assefová s mankom troch sekúnd. Bronz si vybojovala Hellen Obiriová z Kene (+15 s). Hassanová získala v Paríži už tretiu medailu, po bronzoch z behov na 5000 a 10.000 m získala aj najcennejší kov.Na úrovni 28 kilometrov líderky preverilo netradičné maratónske stúpanie, ktoré výrazne pretriedilo početnú skupinu vpredu. Niektoré bežkyne dokázali dohnať manko v približne trojkilometrovom klesaní, po ktorom stratila kontakt s čelom pretekov aj obhajkyňa zlata spred troch rokov Keňanka Peres Jepchirchirová. Následne sa sformovala pätica Hassanová, Obiriová, Assefová, Sharon Lokediová a Amane Berisová Shankuleová. Necelých 2000 metrov pred cieľom došli sily Berisovej, o kilometer neskôraj Lokediová. Záverečný finiš nezachytila ani Obiriová a o zlato bežali Hassanová s Assefovou. Holanďanka mala viac síl napriek tomu, že už štartovala v dvoch súťažiach na dráhe.Hassanovej sa napriek zložitosti trate, jej členitému profilu a teplému počasiu podarilo vytvoriť rekord pod piatimi kruhmi. O 12 sekúnd vylepšila doteraz najlepší čas Tiki Gelanovej z Londýna 2012. Na tróne pre olympijského šampióna vystriedala Jepchirchirovú, ktorá prišla na 15. pozícii so stratou 3:56 min.