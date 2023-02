Hatayspor odstúpil z tureckej ligy, rovnaký krok zvažuje aj Gaziantep

Ankara 9. februára (TASR) - Futbalový klub Hatayspor odstúpil z najvyššej tureckej súťaže. Ide o reakciu na ničivé zemetrasenie, ktoré tento týždeň zasiahlo Turecko a Sýriu a bilancia obetí presiahla ku štvrtkovému večeru 20-tisíc.



O rovnakom kroku ako Hatayspor údajne uvažuje aj ďalší klub Gaziantep. "Z Hataysporu nám dnes poslali list. Informovali nás, že už v tejto sezóne nebudú pokračovať v súťaži. Pokiaľ by ich kroky nasledoval aj Gaziantepspor, dohrali by sme ligu so 17 tímami," uviedol prezident Únie ligových klubov Ali Koc.



Všetky športové súťaže v krajine vrátane futbalovej ligy bezprostredne po zemetrasení s magnitúdou 7,8 pozastavili. Mesto Hatay bolo takmer v epicentre otrasov.