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Haugan vyhral slalom v rakúskom Gurgli, na pódiu Solberg a Nef
Už v prvom kole vypadol reprezentant Brazílie a víťaz úvodných dvoch pretekov sezóny Lucas Pinheiro Braathen, ktorý nedokončil po chybe v strednej časti trate.
Autor TASR
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Gurgl 22. novembra (TASR) - Nórsky lyžiar Timon Haugan zvíťazil v nedeľnom slalome Svetového pohára v rakúskom Gurgli. Tretie podujatie sezóny a druhé slalomové ovládol o 60 stotín sekundy pred krajanom Eirikom Hystadom Solbergom, ktorý zaznamenal prvé pódiové umiestnenie v kariére. Medzi najlepšou trojkou sa ocitol prvýkrát aj Švajčiar Tanguy Nef (+0,88 s).
Už v prvom kole vypadol reprezentant Brazílie a víťaz úvodných dvoch pretekov sezóny Lucas Pinheiro Braathen, ktorý nedokončil po chybe v strednej časti trate. V druhom kole ho napodobnil nórsky držiteľ malého glóbusu za slalom z minulého ročníka Atle Lie McGrath. Braathen napriek tomu zostal na čele celkového poradia, v tom slalomovom vedie po novom nedeľný víťaz.
Ešte pred najlepšou desiatkou predviedol kvalitný výkon po prvom kole jedenásty Solberg. Najrýchlejšou jazdou 2. kola vylepšil najlepší čas o 66 stotín. Pri prvom umiestnení v top trojke mohol hneď sláviť aj triumf, no víťaz prvého kola Haugan ešte vylepšil jeho celkový čas. „Som veľmi, veľmi šťastný. V príprave na sezónu som mal určité ťažkosti a preto tento úspech chutí o to lepšie. Dnešok bol pre mňa tak trochu víťazstvom už po prvom kole, bol som nesmierne rád, keď som videl, že mám potrebnú rýchlosť. Dodalo mi to veľa sebavedomia,“ vyjadril sa Haugan v rozhovore. Pre 29-ročného lyžiara to bola siedma výhra v kariére, všetky získal v slalome. Vyrovnal tak Finna Christiana Jaggeho a medzi Nórmi ich má viac v tejto disciplíne na konte len Henrik Kristoffersen (26). Ten po kompletnej zmene vybavenia pokračuje v trápení a v Gurgli v druhom kole vypadol.
Svetový pohár bude pokračovať v USA. Najbližšie sa pretekári predstavia budúci víkend v Copper Mountain, kde je v sobotu na programe najprv super-G a o deň neskôr obrovský slalom.
výsledky slalomu mužov:
1. Timon Haugan (Nór.) 1:42,55 min., 2. Eirik Hystad Solberg (Nór.) +0,60 s, 3. Tanguy Nef (Švajč.) +0,88, 4. Armand Marchant (Bel.) +1,00, 5. Michael Matt (Rak.) +1,11, 6. Samuel Kolega (Chorv.) a Fabian Ax Swartz obaja +1,26, 8. Laurie Taylor (V. Brit.) +1,47, 9. Jett Seymour (USA) +1,50, 10. Steven Amiez (Fr.) +1,54
celkové poradie v slalome:
1. Haugan 113, 2. Clement Noël (Fr.) 104, 3. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 100, 4. Ax Swartz 90, 5. Nef 82, 6. Solberg 80
celkové poradie po 3 pretekoch:
1. Braathen 200, 2. Loic Meillard (Švajč.) 151, 3. Haugan 113, 4. Solberg 112, 5. Noel 104, 6. Ax Swartz 90
UPOZORNENIE: Správa bola rozšírená o hlas víťaza v 3. odseku, výsledky a celkové poradia.
Už v prvom kole vypadol reprezentant Brazílie a víťaz úvodných dvoch pretekov sezóny Lucas Pinheiro Braathen, ktorý nedokončil po chybe v strednej časti trate. V druhom kole ho napodobnil nórsky držiteľ malého glóbusu za slalom z minulého ročníka Atle Lie McGrath. Braathen napriek tomu zostal na čele celkového poradia, v tom slalomovom vedie po novom nedeľný víťaz.
Ešte pred najlepšou desiatkou predviedol kvalitný výkon po prvom kole jedenásty Solberg. Najrýchlejšou jazdou 2. kola vylepšil najlepší čas o 66 stotín. Pri prvom umiestnení v top trojke mohol hneď sláviť aj triumf, no víťaz prvého kola Haugan ešte vylepšil jeho celkový čas. „Som veľmi, veľmi šťastný. V príprave na sezónu som mal určité ťažkosti a preto tento úspech chutí o to lepšie. Dnešok bol pre mňa tak trochu víťazstvom už po prvom kole, bol som nesmierne rád, keď som videl, že mám potrebnú rýchlosť. Dodalo mi to veľa sebavedomia,“ vyjadril sa Haugan v rozhovore. Pre 29-ročného lyžiara to bola siedma výhra v kariére, všetky získal v slalome. Vyrovnal tak Finna Christiana Jaggeho a medzi Nórmi ich má viac v tejto disciplíne na konte len Henrik Kristoffersen (26). Ten po kompletnej zmene vybavenia pokračuje v trápení a v Gurgli v druhom kole vypadol.
Svetový pohár bude pokračovať v USA. Najbližšie sa pretekári predstavia budúci víkend v Copper Mountain, kde je v sobotu na programe najprv super-G a o deň neskôr obrovský slalom.
výsledky slalomu mužov:
1. Timon Haugan (Nór.) 1:42,55 min., 2. Eirik Hystad Solberg (Nór.) +0,60 s, 3. Tanguy Nef (Švajč.) +0,88, 4. Armand Marchant (Bel.) +1,00, 5. Michael Matt (Rak.) +1,11, 6. Samuel Kolega (Chorv.) a Fabian Ax Swartz obaja +1,26, 8. Laurie Taylor (V. Brit.) +1,47, 9. Jett Seymour (USA) +1,50, 10. Steven Amiez (Fr.) +1,54
celkové poradie v slalome:
1. Haugan 113, 2. Clement Noël (Fr.) 104, 3. Lucas Pinheiro Braathen (Braz.) 100, 4. Ax Swartz 90, 5. Nef 82, 6. Solberg 80
celkové poradie po 3 pretekoch:
1. Braathen 200, 2. Loic Meillard (Švajč.) 151, 3. Haugan 113, 4. Solberg 112, 5. Noel 104, 6. Ax Swartz 90
UPOZORNENIE: Správa bola rozšírená o hlas víťaza v 3. odseku, výsledky a celkové poradia.