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Haula zamieril do Los Angeles, podpísal dvojročnú zmluvu

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Po uplynulej sezóne 2025/2026 mu vypršala trojročná zmluva, ktorú podpísal v New Jersey, no v jej závere už obliekal dres Nashvillu Predators. Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom.

Autor TASR
Los Angeles 1. júla (TASR) - Fínsky hokejový útočník Erik Haula zamieril z trhu voľných hráčov do Los Angeles Kings. S vedením „kráľov“ podpísal dvojročný kontrakt s platom 3,5 milióna dolárov na sezónu. Pre 35-ročného útočníka to bude už ôsme pôsobisko v NHL.

Po uplynulej sezóne 2025/2026 mu vypršala trojročná zmluva, ktorú podpísal v New Jersey, no v jej závere už obliekal dres Nashvillu Predators. Od 1. júla sa stal neobmedzeným voľným hráčom.

V NHL debutoval v drese Minnesoty, ktorá ho draftovala v roku 2009 zo 182 miesta. Neskôr hral za Vegas, Carolinu, Floridu, Nashville, Boston, New Jersey a opäť Nashville. Počas 14 sezón odohral v základnej časti 840 zápasov, v ktorých nazbieral 375 kanadských bodov (167 gólov, 208 asistencií).
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