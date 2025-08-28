< sekcia Šport
Havertz bude chýbať Arsenalu, absolvoval menšiu operáciu kolena
Havertz pre zranenie nepomôže ani nemeckej reprezentácii v úvodnom dueli kvalifikácie MS 2026 v Bratislave proti Slovensku (4. septembra o 20.45 h v Bratislave).
Autor TASR
Londýn 28. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Kai Havertz podstúpil vo štvrtok menšiu operáciu kolena. Útočník londýnskeho Arsenalu sa zranil v úvodnom dueli sezóny Premier League na pôde Manchestru United, „kanonieri“ zvíťazili v šlágri na Old Trafford 1:0.
Anglický vicemajster nešpecifikoval dĺžku absencie Havertza, no uviedol, že „v krátkom čase začne s rehabilitáciou“. Dvadsaťšesťročný zakončovateľ pauzoval v minulej sezóne niekoľko mesiacov pre zranenie zadného stehenného svalu, hoci podľa britských médií mal pôvodne absentovať len pár týždňov. Informáciu priniesla agentúra AP.
