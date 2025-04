Havertz by sa mohol vrátiť ešte pred koncom sezóny

Londýn 11. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Kai Havertz by sa mohol vrátiť do zostavy Arsenalu Londýn ešte pred skončením prebiehajúcej sezóny. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámil tréner tímu Mikel Arteta.



Dvadsaťpäťročný útočník, ktorý patrí ku kľúčovým ofenzívnym hráčom „kanonierov“, utrpel vo februári zranenie zadného stehenného svalu a musel podstúpiť operáciu. Pôvodne sa očakávalo, že absentovať bude do letnej predsezónnej prípravy. "Dúfam, že ho budeme mať späť ešte pred koncom sezóny. Uvidíme. Každé zranenie je iné. Je tu skvelá pracovná morálka, túžba vrátiť sa čo najskôr do hry a tiež skvelý zdravotnícky personál, ktorý sa o neho stará. Keď sa dostanete do finálovej fázy uzdravovania, lepšie chápete, ako blízko alebo ďaleko ste od ďalšieho kroku," uviedol Arteta pred sobotným ligovým zápasom proti Brentfordu.



Havertzov návrat by bol pre Arsenal skvelou správou, keďže pre zranenie dlhodobo chýba aj útočník Gabriel Jesus. V strede útoku sa v neprítomnosti dvojice predstavil stredopoliar Mikel Merino. Pred zranením odohral Havertz 34 zápasov v tejto sezóne, v ktorých strelil 15 gólov, pripomenula agentúra AFP.