Havertz je blízko prestupu z FC Chelsea do Arsenalu

Londýn 18. júna (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Kai Havertz je podľa britských médií blízko prestupu do Arsenalu Londýn. Prvú ponuku jeho doterajší zamestnávateľ FC Chelsea odmietol, no druhú už akceptoval.



"The Blues" si za 24-ročného ofenzívneho univerzála vypýtali približne 87 miliónov libier. Havertz má na Stamford Bridge zmluvu platnú do roku 2025. Chelsea sa však v uplynulom ročníku Premier League neprebojovala do európskych pohárových súťaží a Havertz prejavil záujem o odchod. Informovala o tom agentúra DPA.