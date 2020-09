Havertz odišiel do Londýna, kde by mal dotiahnuť prestup do Chelsea

Stuttgart 4. septembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Kai Havertz v piatok opustil prípravný kemp tímu v Stuttgarte a odcestoval do Londýna, kde by mal skompletizovať svoj prestup z Bayeru Leverkusen do Chelsea.



Dvadsaťjedenročný ofenzívny stredopoliar dostal povolenie opustiť národný tím od trénera Joachima Löwa. "V uplynulých dňoch som sa o tom rozprával s Löwom a Oliverom Bierhoffom. Nemecký zväz (DFB) chápe, že ide o špeciálnu situáciu pre hráča i náš klub. Takže Kai si môže v Londýne vyriešiť záležitosti," uviedol športový riaditeľ Bayeru Rudi Völler. Informovala agentúra dpa.