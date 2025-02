Havertz príde o zvyšok sezóny, čaká ho operácia stehenného svalu

Londýn 13. februára (TASR) - Futbalistom londýnskeho Arsenalu bude vo zvyšnom priebehu sezóny chýbať útočník Kai Havertz. Počas tréningového kempu v Dubaji utrpel zranenie zadného stehenného svalu a musí podstúpiť operáciu. Jeho klub o tom informoval v oficiálnom vyhlásení.



"Môžeme potvrdiť, že Kai Havertz utrpel minulý týždeň na tréningu v Dubaji zranenie zadného stehenného svalu. Následné odborné posudky potvrdili, že zranenie si vyžiada operáciu, ktorá prebehne v najbližších dňoch. Krátko po operácii začne s rehabilitáciou, ktorá by mala potrvať do letnej predsezónnej prípravy," uviedol klub.



Arsenal, ktorý v uplynulých dvoch sezónach Premier League obsadil druhé miesto, zaostáva v prebiehajúcom ročníku o sedem bodov za vedúcim Liverpoolom. Do konca sezóny odohrá ešte 14 zápasov. "Gunners" nedávno neuspeli v snahe získať Ollieho Watkinsa z Aston Villy a práve Havertz mal byť kľúčový ofenzívny hráč vo zvyšku sezóny. V zostave absentuje aj Gabriel Jesus pre problémy s krížnym väzom a Bukayo Saka, ktorý by sa mal vrátiť v marci.