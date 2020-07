Havertz v lete Bayern neposilní, Thiago je na odchode

Berlín 4. júla (TASR) - Riaditeľ Bayernu Mníchov vylúčil, že by toto leto prišiel do tímu úradujúceho nemeckého šampióna Kai Havertz. Karl-Heinz Rummenigge okrem toho očakáva, že z bavorského klubu odíde Thiago Alcantara.



Rummenigge uviedol, že klub si momentálne nemôže dovoliť transfer v hodnote okolo 100 miliónov eur za talentovaného mladíka z Bayeru Leverkusen. Dvadsaťjedenročný Havertz strelil v 46 zápasoch sezóny 2019/20 šestnásť gólov, pridal deväť asistencií a o jeho služby sa zaujíma niekoľko popredných európskych klubov. "Prestup Havertza pre nás nebude tento rok finančne možný. Celá futbalová Európa, vrátane Bayernu, čelí veľkým finančným výzvam, pokiaľ sa fanúšikovia nevrátia na štadióny," uviedol Rummenigge s tým, že po príchode Leroya Saneho z Manchestru City za približne 50 miliónov eur musí byť klub na trhu opatrný.



Zároveň však dodal, že Bayern môže na príchod nových posíl použiť peniaze z predaja vlastných hráčov. Medzi nimi by mohli byť Thiago Alcantara a David Alaba, ktorí zatiaľ nepredĺžili svoje zmluvy na obdobie po júni 2021. Dvadsaťdeväťročný stredopoliar Thiago by mal podľa španielskeho denníka Sport zamieriť do Liverpoolu a už sa údajne dohodol s trénerom Jürgenom Kloppom na podmienkach zmluvy. Informovala agentúra dpa.