Havertz vypadol z nominácie Nemecka, premiérovú pozvánku má Burkardt

Berlín 36. októbra (TASR) - Útočník Kai Havertz vypadol z nominácie nemeckej futbalovej reprezentácie na októbrové zápasy Ligy národov proti Bosne a Hercegovine a Holandsku. Útočník londýnskeho Arsenalu má problémy s kolenom. Kouč Julian Nagelsmann na jeho miesto povolal Jonathana Burkardta z Mainzu, pre ktorého je to prvý pozvánka do národného tímu.



Nemecko nastúpi v piatok 11. októbra v Zenici proti domácej Bosne a Hercegovine a o tri dni neskôr privíta v Mníchove reprezentáciu Holandska. Z kádra pred zdravotné problémy vypadli už predtým Jamal Musiala, Niclas Füllkrug, či brankár Marc-André ter Stegen. Nemci vedú tabuľku 3. skupiny A-divízie so štyrmi bodmi, o skóre pred Holandskom. Informovala agentúra DPA.