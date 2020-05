Havertz zlomil rekord a zranil sa, do zápasu proti Bayernu má byť fit

Freiburg 30. mája (TASR) - Futbalový útočník Kai Havertz z Bayeru Leverkusen sa strelecky presadil v troch zo štyroch zápasov nemeckej bundesligy od jej reštartu. V piatok zabezpečil v 29. kole na pôde Freiburgu víťazstvo "farmaceutov" 1:0 a bol to pre neho už piaty presný zásah po nútenej pauze.



Leverkusen v tabuľke poskočil na tretie miesto a atakuje pozície na priamy postup do Ligy majstrov. Pred štvrtým Lipskom, ktoré má k dobru nedeľný duel v Kolíne má Leverkusen náskok jeden bod.



Iba 20-ročný Havertz sa presadil v 54. minúte, keď dostal loptu medzi nohy domáceho brankára. Už 12 minút po góle musel striedať pre problémy s kolenom. Holandský tréner Bayeru Peter Bosz po zápase mohol skonštatovať, že zranenie talentovaného hráča nie je vážne a neohrozí jeho účasť v najbližšom zápase proti majstrovskému Bayernu Mníchov. "Je to v poriadku. Bude OK," citovala Bosza agentúra DPA.



Havertz sa stal prvým profesionálom v nemeckej elitnej súťaži, ktorý dosiahol na métu 35 gólov ešte pred dovŕšením veku 21 rokov. Brankára Alexandera Schwolowa prekonal vo veku 20 rokov a 353 dní. Doterajší rekordný zápis v tejto štatistike držal Dieter Müller, ktorý v roku 1975 strelil 35. gól vo veku 21 rokov a 18 dní, uviedla agentúra SID.