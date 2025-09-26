< sekcia Šport
Hawkov skejtbord sa predal za rekordných 1,15 milióna dolárov
Autor TASR
New York 26. septembra (TASR) - Skejtbord, na ktorom Tony Hawk v roku 1999 vošiel do histórie, vydražili za rekordných 1,15 milióna dolárov. Uviedla to aukčná sieň Julien’s Auctions.
Doska s názvom Birdhouse „Falcon 2“ bola tou, ktorú Hawk použil na X Games v San Franciscu v roku 1999 na prvé úspešné prevedenie triku 900 – dve a pol otočky vo vzduchu, ktorú sa odváži skúsiť len máloktorý skejtbordista.
Hawk mal vtedy 31 rokov a už bol uznávanou ikonou skejtbordingu. Do 25 rokov vyhral 73 šampionátov a stal sa majstrom sveta, dvanásť rokov po sebe počas 80. a 90. rokov, vo vert skejtbordingu – disciplíne, v ktorej skejtbordisti jazdia tam a späť na strmej rampe.
„Dúfam, že anonymný kupujúci je niekto, kto to naozaj ocení, či už samotnú udalosť alebo predmet. A že to nie je len gesto, že má peniaze,“ povedal Hawk tento týždeň v rozhovore pre agentúru AP.
Podľa aukčnej siene bola suma 1,15 milióna dolárov najvyššou, akú kedy vynaložili za skejtbordové memorabílie v histórii. Do aukcie sa dostali aj ďalšie Hawkove predmety s vysokými cenami – od podpísanej krabice cereálií, ktorá sa predala za 512 dolárov, až po odreté chrániče kolien, ktoré mal na sebe pri legendárnom triku v roku 1999 a ktoré presiahli hodnotu 57.000 dolárov. Časť výťažku z aukcie venujú Hawkovej neziskovej nadácii, ktorá pomáha stavať skejtparky.
