< sekcia Šport
Hawks priamo do play off, Portland zdolal Clippers
Autor TASR
New York 11. apríla (TASR) - Basketbalisti Atlanty Hawks postúpili priamo do play off NBA. V predposledný hrací deň základnej časti zvíťazili v noci na sobotu doma nad Clevelandom 124:102.
Portland si v dôležitom súboji tabuľkových susedov na play in pozíciách poradil s Los Angeles Clippers 116:97 a preskočil svojho súpera na 8. priečku Západnej konferencie.
Pred posledným hracím dňom je tak známych 11 z 12 priamo postupujúcich tímov do bojov o titul a všetkých 20 účastníkov vyraďovacej časti. Zostáva iba jedno neznáme meno priamo postupujúceho do play off vo Východnej konferencii. Rozhodne sa po dni voľna v noci na pondelok, kedy bude v akcii opäť všetkých 30 tímov súťaže.
NBA - výsledky:
Atlanta - Cleveland 124:102, Charlotte - Detroit 100:118, Washington - Miami 117:140, Boston - New Orleans 144:118, Indiana - Philadelphia 94:105, New York - Toronto 112:95, Chicago - Orlando 103:127, Milwaukee - Brooklyn 125:108, San Antonio - Dallas 139:120, Denver - Oklahoma City 127:107, Houston - Minnesota 132:136, Utah - Memphis 147:101, Portland - Los Angeles Clippers 116:97, Sacramento - Golden State 124:118, Los Angeles Lakers - Phoenix 101:73
