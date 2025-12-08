Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hayen skončil ako tréner Clubu Bruggy, nahradil ho Leko

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Chorvát Ivan Leko povedie belgický tím už v stredajšom dueli Ligy majstrov proti Arsenalu Londýn.

Autor TASR
Bruggy 8. decembra (TASR) - Nicky Hayen už nie je tréner futbalistov Clubu Bruggy. Vo funkcii ho nahradil Chorvát Ivan Leko, ktorý povedie belgický tím už v stredajšom dueli Ligy majstrov proti Arsenalu Londýn. Informovala o tom agentúra AP.

Leko v roku 2018 priviedol Bruggy k zisku belgického titulu. V tabuľke patrí tímu momentálne tretie miesto, na lídra a úradujúceho šampióna Union Saint-Gilloise strácajú Bruggy päť bodov. Leko bol naposledy koučom Gentu.
.

