Hayen skončil ako tréner Clubu Bruggy, nahradil ho Leko
Chorvát Ivan Leko povedie belgický tím už v stredajšom dueli Ligy majstrov proti Arsenalu Londýn.
Autor TASR
Bruggy 8. decembra (TASR) - Nicky Hayen už nie je tréner futbalistov Clubu Bruggy. Vo funkcii ho nahradil Chorvát Ivan Leko, ktorý povedie belgický tím už v stredajšom dueli Ligy majstrov proti Arsenalu Londýn. Informovala o tom agentúra AP.
Leko v roku 2018 priviedol Bruggy k zisku belgického titulu. V tabuľke patrí tímu momentálne tretie miesto, na lídra a úradujúceho šampióna Union Saint-Gilloise strácajú Bruggy päť bodov. Leko bol naposledy koučom Gentu.
