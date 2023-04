Hayter vyhral prvú etapu Okolo Baskicka, Svrček mimo prvej stovky

Okolo Baskicka - 1. etapa (Vitoria-Gasteiz - Labastida, 165 km):



1. Ethan Hayter (V. Brit./Ineos Grenadiers) 4:01:24 h, 2. Mauro Schmid (Švaj./Soudal Quick-Step), 3. Jon Aberasturi (Šp./Trek-Segafredo), 4. Alex Aranburu (Šp./Movistar), 5. Orluis Aular (Ven./Caja Rural-Seguros), 6. Richard Carapaz (Ekv./Education-EasyPost), 7. Quinten Hermans (Bel./Alpecin-Deceuninck), 8. Gonzalo Serrano Rodriguez (Šp./Movistar), 9. Mattias Skjelmose Jensen (Dán./Trek-Segafredo), 10. Cristian Scaroni (Tal./Astana Kazachstan) všetci rovnaký čas ako víťaz, ..., 130. Martin SVRČEK (SR/Soudal Quick-Step) +37 s



Celkové poradie po 1. etape:



1. Hayter 4:01:14 h, 2. Schmid +4 s, 3. Aberasturi +6, 4. Daniel Martinez (Kol./Ineos Grenadiers) +7, 5. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dán./Jumbo-Visma) +8, 6. Marc Soler (Šp./UAE Team Emirates), 7. Cristian Rodriguez Martin (Šp./Arkea-Samsic) obaja +9, 8. Alex Aranburu (Šp./Movistar), 9. Orluis Aular (Ven./Caja Rural-Seguros), 10. Richard Carapaz (Ekv./EF Education-EasyPost) všetci +10, ..., 130. SVRČEK +47

Labastida 3. apríla (TASR) – Úvodnú etapu pretekov Okolo Baskicka vyhral britský cyklista Ethan Hayter. Jazdec tímu Ineos bol najlepší v špurte pred Švajčiarom Maurom Schmidom (Soudal Quick-Step) a domácim Španielom Jonom Aberasturim zo stajne Trek-Segafredo. Slovenský pretekár Martin Svrček obsadil 130. miesto so stratou 37 sekúnd.Cyklisti absolvovali v pondelok 165 kilometrov dlhú zvlnenú trasu z Vitorie-Gasteiz do Labastidy. Pelotón dostihol únik tridsať kilometrov pred cieľom, po rýchlostnú prémiu si prišiel pred záverom vlaňajší víťaz Daniel Martinez. Svrček pomohol Schmidovi v závere pretekov, keď išiel sedem kilometrov pred koncom na čelo pelotónu a kryl švajčiarskeho kolegu i Andreu Bagioliho. S najlepšou trojkou prišlo do cieľa ďalších 119 pretekárov.," povedal Hayter vo vysielaní televízie Eurosport.