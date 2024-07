Kanadský hokejista Barrett Hayton podpísal s Utahom dvojročný kontrakt

Salt Lake City 9. júla (TASR) - Kanadský hokejista Barrett Hayton sa dohodol s Utah HC na predĺžení spolupráce. Dvadsaťštyriročný center podpísal s klubom NHL dvojročný kontrakt, ktorý mu vynesie 2,65 milióna dolárov za sezónu. Informovala o tom agentúra AP.



Haytona draftoval pred šiestimi rokmi v 1. kole z 5. miesta tím Arizona Coyotes, predchodca Utahu. V minulom ročníku odohral pre zranenia iba 33 zápasov so ziskom troch gólov a siedmich asistencií. Za organizáciu bude hrať aj po jej presťahovaní do Salt Lake City. "Barrett je spoľahlivý obojsmerný center, ktorý je dobrý na buly a vie skvele doplniť v strede útoku našich špičkových útočníkov. Tešíme sa, že pokračuje v našej organizácii," uviedol v klubovom vyhlásení Bill Armstrong, generálny manažér Utah HC.



Hayton získal v roku 2020 s kanadskou reprezentáciou zlato na juniorských MS, dostal sa aj do All Star tímu šampionátu. Po vypršaní predošlej zmluvy mal v NHL štatút obmedzeného voľného hráča. S Utahom sa nedávno dohodli na nových kontraktoch aj Slováci Patrik Koch a Miloš Kelemen.