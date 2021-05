Hazard sa ospravedlnil fanúšikom Realu za svoje správanie po vypadnutí

Madrid 7. mája (TASR) - Belgický futbalista Eden Hazard sa ospravedlnil fanúšikom Realu Madrid za svoje správanie po stredajšom vyradení v odvete semifinále Ligy majstrov na štadióne FC Chelsea. Hostia prehrali 0:2, no video odhalilo, ako sa Hazard po záverečnom hvizde zabával s bývalými spoluhráčmi z londýnskeho klubu.



"Mrzí ma to. Prečítal som si viacero názorov na mňa a nebolo mojím zámerom uraziť priaznivcov Realu Madrid. Vždy som chcel hrať za Real Madrid a prišiel som, aby som víťazil. Táto sezóna sa ešte neskončila a teraz musíme spoločne zabojovať o La Ligu," napísal 30-ročný stredopoliar na sociálnej sieti Instagram. Do Španielska prestúpil v roku 2019 za 100 miliónov eur, jeho pôsobenie však komplikujú časté zranenia.