Hazard sa už takmer zotavil zo zranenia

Madrid 19. decembra (TASR) - Belgický futbalista Eden Hazard by sa čoskoro mal vrátiť do zostavy Realu Madrid. Ofenzívny stredopoliar si privodil zranenie stehna 28. novembra.



Hazard prišiel do španielskeho veľkoklubu v júli 2019 z Chelsea za 150 miliónov eur, no odvtedy nemohol pre zranenia nastúpiť už na takmer 50 duelov. "Je mu dobre a už sa takmer kompletne uzdravil. Už potrebuje iba trochu viac času. Trénuje s nami a je veľmi blízko k tomu, aby mohol nastúpiť na zápas," povedal podľa AFP tréner Realu Zinedine Zidane.



Francúzsky kouč si uvedomuje, že Hazard je v neľahkej pozícii, keďže strávil priveľa času na maródke. "Je zložité žiť s takýmito vecami, nerád vidím hráča zraneného. Pred príchodom do Realu mu však nikdy nič nebolo a hrával pravidelne," skonštatoval.