Hokejisti HC ´05 Banská Bystrica prahrali s HC Nové Zámky 2:4

HC ´05 Banská Bystrica – HC Nové Zámky 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)



Góly: 32. Cormier (Jendek), 47. Gašpar (Bíreš) – 37. Jackson (Lee, Loggins), 44. Jackson (Farley, T. Mikúš), 58. Loggins, 59. Johnson (Farley, T. Mikúš). Rozhodovali: Rojík, Žák – Hercog, Valo, vylúčení: 3:7 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2356 divákov.



Banská Bystrica: Belányi – Luža, Bačik, Kojo, Ryczek, Holenda, Cormier, Frídel – Gabor, Urbánek, Kabáč – Šoltés, Tamáši, Jendek – Gašpar, Bíreš, J. Sukeľ – Watling, Kontos, Troock



Nové Zámky: Kantor – Michal Roman, Lee, L. Kozák, Hatala, Ligas, Mamčics, Knižka – Klempa, Johnson, Loggins – T. Mikúš, Jackson, Farley – Múčka, Ondrušek, Lapšanský – Hajnik J. Mikúš, Ružek









Banská Bystrica 26. februára (TASR) - Hokejisti HC´ 05 Banská Bystrica prehrali v nedeľnom stretnutí 42. kola Tipos extraligy na svojom ľade s Novými Zámkami 2:4. Hostia si tak po dvoch prehrách zapísali dôležitý triumf v boji o priamy postup do play off.Domáci išli do vedenia po strele obrancu Cormiera z uhla, hostia v 37. minúte vyrovnali v presilovke, keď z dorážky uspel Jackson. V tretej časti Jackson pridal druhý gól, no Bystričania naň našli odpoveď Gašparom. Lenže v závere inkasovali kuriózny gól z hokejky Logginsa a vzápätí pridal poistku na 2:4 Johnson.