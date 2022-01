Banská Bystrica vyhrala nad Podtatrancami čisto 4:0

HC´05 Banská Bystrica – HK Poprad 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)



Góly: 13. Šoltés (Cardwell, Michaud), 40. Bubela (Fossier, Ďatelinka), 47. Michaud (Šoltés, Berger), 58. Vašaš (Melcher). Rozhodovali: Krajčík, Baluška – Synek, Vyšný, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 709 divákov.



Banská Bystrica: Weninger – Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Crevier-Morin, Matej Bača, Bdžoch – Michaud, Berger, Šoltés – Lamper, Bubela, Fossier – Vašaš, Tamáši, Melcher – Bodnár, G. Gabor, K. Jendroľ



Poprad: Todykov – Tam, Dalhuisen, Drgoň, D. Brejčák, Ulrych, Rymsha, Novajovský – P. Svitana, Mlynarovič, D. Bondra – Livingston, Arniel, Vandas – Mešár, Matej Paločko, S. Petráš – Marek Hudec, Kundrik, N. Bondra

Banská Bystrica 30. januára (TASR) - Hokejisti HC '05 Banská Bystrica zvíťazili v nedeľňajšom zápase 35. kola Tipos extraligy nad HK Poprad 4:0. Shutoutom sa blysol kanadský brankár Evan Weninger.Úvod stretnutia bol opatrný. Do prvej šance sa dostali Bystričania vo štvrtej minúte, zo závaru neuspeli Šoltés s Cardwellom, keď puk poskakoval na bránkovej čiare. Na opačnej strane Livingston z uhla nastrelil žŕdku a na dorážke sa nepresadil Arniel. Gólový moment prišiel v trinástej minúte počas domácej presilovky. Šoltésa najprv dvakrát vychytal betónom Todykov, ale na tretiu jeho strelu nemal nárok, útočník ´baranov´ operoval v ľavom kruhu a už dokázal poslať vyrazený puk do odkrytej svätyne - 1:0. Druhý gól mohol pridať do prestávky aktívny Lamper, zblízka na viackrát neprepasíroval puk do bránky. Podtatranci pohrozili v závere tretiny Petrášom, ktorý zakončoval pri ľavej žrdi, Weninger bol proti.V strednom dejstve najprv Poprad prevzal aktivitu, ale strelu Novajovského brankár HC ´05 kryl, pri prieniku D. Bondra zasiahol hokejkou, keď dobre čítal hru a po prečíslení N. Bondra nezakončil dobre, pretože bol faulovaný. Následnú presilovku hostia nevyužili, pretože hokejisti spod Urpína výborne zahrali v oslabení. To ich nakoplo a dostali sa následne do hry. Veľkú šancu mal Lamper zoči – voči Todykovovi, no neuspel. Na opačnej strane zakončoval voľný Petráš z kruhu, Weninger bol pozorný. Vzápätí po tvrdej strele bystrického kapitána Ďatelinku sa dostal k dorážke Vašaš, ruský brankár predviedol dobré zákroky. Zaskvel sa aj pri bekhende Šoltésa zblízka, ale prikrátky bol na strelu Bubelu z ľavého kruhu, ten zakončil bez prípravy po nádhernej akcii a prihrávke Fossiera, keď Ďatelinka na modrej čiare zachytil puk a dobre ho rozohral – 2:0. Poprad tak inkasoval 17 sekúnd pred prestávkou nepopulárny gól do šatne.V tretej tretine mal vyloženú šancu najprv Arniel, ale pri ľavej žŕdke nezasunul puk za chrbtom Weningera do prázdnej bránky. A prišiel trest. V 47. minúte vystrelil z pravej strany tvrdo Michaud a keďže Šoltés výrazne sťažil Todykovovi zákrok, pričom ani nemal dobrý výhľad, kapituloval a bolo 3:0. V ďalšom priebehu si ´barani´ strážili náskok, štvrtý gól mohol pridať Jendroľ, ale nedotiahol individuálnu akciu do úspešného zásahu. Podtatranci necelé štyri minúty pred koncom odvolali brankára, hrali v šestici, ale Vašaš im poslal pozdrav z vlastnej tretiny do ich opustenej svätyne a uzavrel skóre na 4:0.