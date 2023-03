Spišiaci triumfovali nad Banskou Bystricou, Zvolen zdolal Nové Zámky

HC '05 Banská Bystrica – HK Spišská Nová Ves 0:6 (0:4, 0:1, 0:1)



Góly: 10. Réway (Kerbashian, Vandas), 13. Nellis (Réway, Romaňák), 16. Vandas (Kerbashian, Réway), 18. Kerbashian, 38. La Porte (Groch), 46. J. Valach (Réway, La Porte). Rozhodovali: Žák, Výleta – Junek, M. Orolín, vylúčení: 9:8 na 2 min, navyše Bíreš a 52. Kojo (obaja B. Bystrica) 5 + DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 0:4, oslabenia: 0:0, 2263 divákov.



/stav série: 1:1/



Banská Bystrica: Sedláček (21. Belányi) – Ďatelinka, Cormier, Kojo, Ryczek, Bačík, Luža – G. Gabor, Sojka, Matej Bača – Kabáč, Kontos, Watling – Šoltés, Tamáši, Jendek – Urbánek, Bíreš, J. Sukeľ



Spišská Nová Ves: Melicherčík – Ouellet-Beaudry, Romaňák, Ališauskas, Malina, J. Valach, Žiak, Groch – Belluš, Vartovník, Džugan – Rapáč, Bortňák, Vandas – Verbeek, Kerbashian, Majdan – La Porte, Nellis, Réway



Zvolenčania vyhrali nad HC MIKRON Nové Zámky 4:3 po predĺžení

HKM Zvolen – HC MIKRON Nové Zámky 4:3 po predĺžení (0:1, 1:1, 2:1 - 1:0)



Góly: 21. Hecl (Zuzin, Hanna), 46. Jedlička, 60. Šiška (Bondra, Zuzin), 64. Hunterbrinker – 16. Jackson (Johnson), 23. Lee (Loggins), 58. J. Mikúš (T. Mikúš). Rozhodovali: J. Konc ml., Orolin – Stanzel, Šoltés, vylúčení: 4:4 na 2 min, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0



/stav série: 2:0/



Zvolen: Paterson – Rauhauser, Messner, Hanna, Mudrák, Hain, Kubka, S. Barcík – R. Bondra, V. Fekiač, Jedlička – Hecl, Huntebrinker, Sideroff – Zuzin, Viedenský, Stupka – Csányi, Šiška, Marcinek – A. Barcík



Nové Zámky: Kantor – Lee, Chovan, Roman, Hatala, Mamčics, Ligas, Laurenčík – Loggins, Johnson, Klempa – Farley, Jackson, T. Mikúš – Lapšanský, Ondrušek, Múčka – Faith, J. Mikúš, Bezúch

Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Hokejisti Spišskej Novej Vsi triumfovali v druhom štvrťfinálovom stretnutí play off Tipos extraligy na ľade Banskej Bystrice 6:0 a vyrovnali stav série na 1:1. Tá sa teraz presúva do Spišskej Novej Vsi, kde je tretí duel na programe v nedeľu 19. marca.Domáci nezvládli najmä prvú tretinu, v ktorej inkasovali štyri góly, z toho tri v oslabeniach. Za Banskú Bystricu nenastúpil najproduktívnejší hráč Troock, ktorý utrpel otrasu mozgu po stredajšom faule Nellisa. Ten na duel nastúpil a zvyšoval švihom na 0:2 po rýchlom prechode do útoku. Prvý gól strelil Réway v presilovke, keď odrazený puk skončil za Sedláčkom, tretí gól zaznamenal v početnej výhode Vandas korčuľou a štvrtý zásah zariadil Kerbashian z kruhu. Od druhej tretiny bol v domácej bránke Belányi, ktorý kapituloval po teči La Porteho a v tretej tretine ho prekonal počas päťminútovej presilovky súpera Valach.Hokejisti Zvolena zvíťazili aj v druhom štvrťfinálovom zápase play off Tipos extraligy nad Novými Zámkami 4:3 po predĺžení a v sérii vedú 2:0. Tretí duel je na programe v nedeľu 19. marca v Nových Zámkoch.Vedenia v zápase sa ujali hostia, keď sa presadil v 16. minúte Jackson. Zvolen dokázal vyrovnať už po 52 sekundách prostrednej časti zásluhou Hecla. Už o necelé dve minúty Novozámčania opäť odskočili po presnom zásahu Leeho. V 46. minúte využil zaváhanie hosťujúcej obrany Jedlička, ktorý 18. gólom v sezóne vyrovnal na 2:2. V 58. minúte "býci" využili presilovú hru a po góle Juraja Mikúša sa zdalo, že je rozhodnuté. Zvolen však v závere odvolal brankára a Šiška poslal aj druhý zápas do predĺženia. Rovnako ako v prvom stretnutí ho zvládli lepšie Zvolenčania a druhý bod zabezpečil domácim v 64. minúte Hunterbrinker.