HC ´05 Banská Bystrica zdolala HC Košice 3:1 v 38. kole

Banská Bystrica 15. februára (TASR) - Hokejisti HC ´05 Banská Bystrica zvíťazili na domácom ľade nad HC Košice 3:1 v utorkovom zápase 38. kola Tipos extraligy.



HC ´05 Banská Bystrica – HC Košice 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



Góly: 7. Šoltés (Cardwell, Fossier), 36. Crevier-Morin (Lamper), 48. Urbánek (Berger, Björkung) - 43. Romančík (Lapšanský). Rozhodovali: Müllner, Fridrich – M. Orolin, Crman, vylúčení: 5:3, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 721 divákov.



Banská Bystrica: Weninger – Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Crevier-Morin, Matej Bača – Urbánek, Berger, Šoltés – Lamper, Bubela, Fossier – Vašaš, Tamáši, Kabáč – Melcher, Sojka, Gabor

Košice: Košarišťan – Saucerman, Deyl, Šedivý, Novota, Cibák, Romančík – Bartánus, Slovák, Paršin – Rogoň, Ihnačák, McPherson – Pereskokov, Mrázik, Klhůfek – Jokeľ, Linet, Lapšanský



Prvá tretina bola vyrovnaná, lepšie začali hostia, ale Slovák mieril vedľa a Mrázik iba preveril Weningera. Podobne sa na opačnej strane prezentoval Berger. Banskobystričania napokon skórovali v siedmej minúte. Oficiálne v oslabení, ale pravdou je, že keď dvaja košickí hráči vybiehali z trestnej lavice, tak ťažil z práve skončenej presilovky štyroch proti trom Šoltés. Vystrelil z kruhu spoza hráča a mieril presne k žrdi – 1:0. Košičania potom nevyužili dve tutovky, najprv Šedívý nesupel sám pred Weningerom a sólo nepretavil do gólovej podoby Paršin. Na opačnej strane hľadali recept na Košarišťana zblízka Sojka s Cardwellom, ale nenašli ho ani na viackrát.



V druhej tretine mala väčšie šance Banská Bystrica. Najprv Berger z dobrej pozície minul bránku a po ňom sa z ľavej strany predrala nová posila ´baranov´ Urbánek až pred Košarišťana, ktorý dobre stál na mieste. Po chybe domáceho Bubelu mohol vyrovnať Slovák, ale vyslal slabší bekhend na Weningera. Nebezpečný bol ešte teč Ihnačáka, keď puk minul ľavú žŕdku. V tej istej minúte sa na druhej strane dostal do úniku Vašaš, avšak prezentoval sa nepresnou strelou. O pár sekúnd sa naskytlo ´baranom´ prečíslenie dvoch na jedného, Berger krásne našiel Gabora, no ten pre zmenu opečiatkoval žŕdku. Druhý gól napokon pridal v 36. minúte Crevier-Morin, keď mu peknú prihrávku do tutovky vykúzlil Lamper a obranca HC ´05 mieril na milimeter presne k žrdi – 2:0.



Hosťom vyšiel úvod tretej tretiny. Romančík totiž od modrej vystrelil a slabšia strela si našla cestu za Weningera, pretože puk minul Jokeľ a to práve pomýlilo gólmana ´baranov´. V 46. minúte hrali Košice presilovku, no počas nej mohli inkasovať. Z prečíslenia dvoch na jedného strieľal Kabáč, Košarišťan puk vyrazil a z dorážky neuspel pred odkrytou bránkou Tamáši. Vyšlo to až v 48. minúte Urbánkovi, ktorý dostal parádnu prihrávku od Bergera a pre mladého útočníka nebol problém z bezprostrednej blízkosti zakončovať. Košičanov môžu mrzieť tri nevyužité presilovky v rade, v tej poslednej pálil Mrázik spoza kruhu do žŕdky. V závere ešte Východniari odvolali brankára, hrali v šestici, no duel už nezdramatizovali.