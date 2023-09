HC ´05 Banská Bystrica zvíťazila nad HK Poprad 4:3 v 4. kole

HC ´05 Banská Bystrica – HK Poprad 4:3 (0:1, 2:0, 2:2)



Góly: 37. Vela (Turnbull, Ďatelinka), 39. Gašpar (Hora, Bačík), 44. Hora (Stránsky), 54. Turnbull (Wilkins, Hora) – 2. Jendek (Mlynarovič, Kotvan), 50. Svitana (Kukuča, Brincko), 57. Záborský (Drgoň, Svitana). Rozhodovali: Baluška, Fridrich – Jurčiak, Valo, vylúčení na 2 min: 3:2, presilovky: 0:1, oslabenia 0:0, 1711 divákov.



Bystrica: Belányi – Bačik, Hora, Wilde, Ďatelinka, Holenda, Dame-Malka, Žabka – Wilkins, Vela, Turnbull – Gašpar, Bíreš, Žitný – Štrauch, Sojka, Matoušek – R. Faith Stránsky, Macek



Poprad: Vay – McFadden, Betker, Drgoň, D. Brejčák, Brincko, Kotvan, Česánek – Svitana, Beaudoin, Kukuča – Gerlach, Coulter, Záborský – Šotek, Mlynarovič, Jendek – Urbánek, M. Suchý, Kundrik

Banská Bystrica 24. septembra (TASR) - Hokejisti Banskej Bystrice si v 4. kole Tipos extraligy pripísali druhú výhru po sebe. Doma zdolali Poprad tesne 4:3. Bodovo sa tak dorovnali súperovi spod Tatier, ktorý pod Urpínom nepremenil svoje šance.Hostia začali náporom a v 84. sekunde išli do vedenia, keď prihrávku Mlynaroviča upratal poľahky do odkrytej bránky Jendek. Hokejistov spod Tatier potom mohli mrzieť nevyužité šance, Belányi zatiahol roletu a dal šancu svojmu tímu, ktorý sa jej chopil na konci druhej tretiny. Najprv vyrovnal z medzikružia pohotový Vela a na 2:1 otočil strelou na dvakrát z pravého kruhu Gašpar. Na začiatku tretej tretiny sa ujala strela Horu spoza kruhu, keď Vayovi clonil Stránsky a bolo už 3:1. Lenže Popradčania zdvihli hlavu po chybe Wildeho, keď Svitana nechytateľnou strelou zavesil puk pod hornú žŕdku. Avšak šancu na vyrovnanie im následne vzal Turnbull, ktorý pri ľavej žrdi využil stratu hokejky brankára Vaya. V závere Poprad odvolal brankára a v hre šiestich proti štyrom znížil na 4:3 tečom Záborský, no jeho tím sa už vyrovnania nedočkal.