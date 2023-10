HC 19 Humenné prehral nad HK Nitra 2:4 v 8. kole

8. kolo TEL:



HC 19 Humenné – HK Nitra 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)



Góly: 22. Diakov (Kuru), 35. Pereskokov (t.s.) - 10. Buček (Gill, Harper), 27. Lacka (Vitaloš), 38. Buček, 60. Buček (Bajtek), vylúčení: 3:5 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1687 divákov



Humenné: Kozel (Boľo) - Glazkov, Novický, Sergienko, Meliško, Fereta, Diakov, Thomka – Pereskokov, Kuru, Šoltés – Handlovský, Linet, Kriška – Borov, Pavlovs, Lapšanský – Vaško, Krajňák, Lačný



Nitra: Kašík (Košarišťan) – Mezei, Kubeš, Gajdoš, Fatul, Bača, Vitáloš, Griffin - Buček, Gill, Harper - Bubela, Gates, Jackson – Bajtek, Hrnka, Slovák – Okoličány, Pobežal, Lacka

Humenné 8. októbra (TASR) - Hokejisti HK Nitra zdolali v nedeľňajšom 8. kole Tipos extraligy domáceho nováčika najvyššej súťaže HC 19 Humenné 4:2. Tím spod Zobora zaznamenal prvé sezónne víťazstvo v riadnom hracom čase a dotiahol sa v tabuľke bodovo na dovtedy predposledných Humenčanov. Samuel Buček zaznamenal hetrik.Zápas pri Laborci sa lámal v prostrednej tretine. Najskôr domáci v jej úvode vyrovnali zásluhou ruského obrancu Kirilla Diakova, no keď o 5 minút na to sa po kurióznom odraze puku presadil Jakub Lacka, na koni boli znova hostia. Humenné vyrovnané skóre nedokázalo na dlhší čas udržať ani po ukážkovom premenenom samostatnom nájazde Vadima Pereskokova. Dve minúty pred druhým klaskónom poslal do vedenia Nitru Samuel Buček. Aj napriek veľkému tlaku Zemplínčanov v samom závere si zverenci trénera Antonína Stavjaňu na čele s brankárom Kašíkom výsledok postrážili. Skóre na konečných 2:4 už len skorigoval gólom do prázdnej brány Buček, ktorý v zápase źavŕšil hetrik.