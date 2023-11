HC 19 Humenné zvíťazil nad HC MIKRON Nové Zámky 5:4 v 18. kole

HC 19 Humenné - HC Mikron Nové Zámky 5:4 (1:2, 1:2, 3:0)



Góly: 12. Handlovský (Linet), 38. Linet (Handlovský, Meliško), 46. Linet (Šoltés), 46. Meliško (Lapšanský, Pereskokov), 49. Vaško (Diakov, Šoltés) - 18. Stupka, 20. Lee (Roy, Loggins), 26. Loggins (Števuliak, Roy), 33. Loggins (Novajovský, Roy) Rozhodovali: Korba, Krajčík - Jurčiak, Gegáň, vylúčení: 5:6 na 2 min., presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 2186 divákov.



Humenné: Galimov - Glazkov, Novický, Meliško, Sergienko, Novota, Diakov, Novák - Šoltés, Kuru, Vaško - Lapšanský, Lucenius, Pereskokov - Handlovský, Linet, Kriška - Michalík, Krajňák, Horvát



Nové Zámky: Kantor - Laurenčík, Lee, Mamčics, Novajovský, Kozák, Hatala - Mikúš, Roy, Loggins - Farley, Johnson, Stupka - Fafrák, Ondrušek, Števuliak - Barto, Kováč

Humenné 17. novembra (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné vyhrali v piatkovom 18. kole Tipos extraligy nad Novými Zámkami 5:4 a to aj napriek tomu, že ešte po druhej tretine prehrávali o dva góly. Český tréner Martin Štrba si pripísal na lavičke nováčika úspešnú premiéru.Domáci sa vo vyrovnanom úvode duelu ujali vedenia ako prví, keď sa na začiatku druhej desaťminútovky presadil strelou z pravého kruhu Lukáš Handlovský. Do prvého klaksónu stihli ale hostia gólmi Stupku a Leeho preklopiť misky váh na svoju stranu. Novozámčania ostali pri chuti aj v prostrednej tretine, keď do siete nováčika strelili ďalšie dva góly zásluhou Logginsa. Momentum Humenného prišlo ale v poslednej dvadsaťminútovke. Najskôr Linet nadviazal gólom na svoj presný zásah zo záveru druhej tretiny, skóre o 31 sekúnd na to vyrovnal Meliško a o obrat ako z veľkej knihy sa zaslúžil domáci odchovanec Vaško.Zemplínčania zostali v tabuľke na poslednom mieste s 15 bodmi a šesťbodovým mankom na Michalovce. Nové Zámky pokračujú v sérii nepresvedčivých výsledkov, keď z posledných siedmich zápasov uspeli iba raz.