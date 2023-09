HC 19 Humenné zvíťazil nad HKM Zvolen 2:5 v 4. kole

HC 19 Humenné - HKM Zvolen 2:5 (2:1, 0:2, 0:2)



Góly: 3. Pavlovs (Glazkov), 18. Novický - 4. C. Hults (Mudrák, Hecl), 24. Hecl (C. Hults, M. Hults), 34. Bondra (Zuzin, Rauhauser), 52. Šiška (C. Hults), 60. Šiška (Langkow, Bondra). Rozhodovali: Štefik, Orolin - Šoltés, Ordzovenský, vylúčení: 3:6, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0,



Humenné: Kozel - Novický, Glazkov, Sergienko, Meliško, Diakov, Fereta - Paršin, Pavlovs, Pereskokov - Kriška, Krajňák, Borov - Lapšanský, Kuru, Handlovský - Lačný, Linet, Ragan



Zvolen: Kupsky - Hain, Sweetwood-Kapcheck, Mudrák, C. Hults, Kubka, Rauhauser, Čulík - Šiška, Langkow, Bondra - Kolenič, M. Hults, Hecl - Marcinek, Viedenský, Zuzin - Jakúbek, Fekiač, Csányi

Humenné 24. septembra (TASR) - Hokejisti HC 19 Humenné podľahli doma v rámci 4. kola Tipos extraligy Zvolenu 2:5 a sú naďalej bez bodu.Nováčik išiel do vedenia rovnako ako pred týždňom pri domácej premiére, inkasoval však ihneď o 45 sekúnd. Zvolenčania rozhodli o svojom triumfe v druhej tretine, keď dvoma gólmi z presilovej hry otočili nepriaznivý stav 1:2 na 3:2. Vicemajster z uplynulej sezóny zaznamenal tretie víťazstvo za sebou a v tabuľke mu patrí druhé miesto so ziskom 10 bodov, Humenčania zostali poslední bez bodového zisku.