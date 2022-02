HC DAC Dunajská Streda nepostúpil do semifinále Európskeho pohára

štvrťfinálová odveta EHF Európskeho pohára:



HC DAC Dunajská Streda – ZRK BekamentBukovička Banja 30:29 (17:15)



Zostava a góly DAC: Oguntoyeová, Magerová, Oláhová – Élővá 11/3, Juhosová 6, Rajnohová 3, R. Bíziková 2, Pénzesová 5, N. Némethová 1, K. Pastorková 1, Mészárosová, Jagodičová 1, Sáriová, Demeterová - najviac gólov: Stepanovičová 7, Radoičičová 6, 7 m hody: 4/3 – 6/3 Vylúčenia: 1 – 1



Dunajská Streda 19. februára (TASR) - Hádzanárky HC DAC Dunajská Streda nepostúpili do semifinále EHF Európskeho pohára. V domácej odvete zdolali srbský ZRK Bukovička Banja 30:29, no v prvom zápase prehrali 23:30 a tak sa so súťažou rozlúčiliDAC Dunajská Streda nemala pred odvetou ľahkú úlohu, keďže musela zmazať sedemgólové manko z prvého zápasu, navyše z kádra pre zranenia a choroby vypadli viaceré opory. DAC začal odvážne, išiel hneď do vedenia, ktoré si udržiaval až do 19. minúty. Hostia vyrovnali v 19. minúte, a o dve minúty neskôr išli aj do vedenia. Pri 7 metrových hodoch sa zaskvela brankárka Oguntoyeová, ktorá chytila až tri, ale dvakrát inkasovala z odrazených lôpt. DAC sa však nevzdávala do polčasovej prestávky išli za stavu 17:15. Druhý polčas začali lepšie hostky, ktorí otočili a išli rýchlo do vedenia. Zápas bol napínavý až do poslednej minúty, keď DAC dal rozhodujúci gól a vyhral. Gólovo sa blysla Beatrix Élővá, ktorá sa presadila až jedenásťkrát.Viktor Debre, tréner DAC: "."