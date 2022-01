Slovanisti potvrdili post lídra Tipos extraligy, Prešov zdolali 6:2

HC GROTTO Prešov - HC Slovan Bratislava 2:6 (1:0, 1:3, 0:3)



Góly: 17. Rajnoha (Vas, Čacho), 39. Čacho (Welychka, Charbonneau) - 24. Harris (Breton, Belluš), 25. Haščák (Rapuzzi), 29. Gachulinec (Yogan), 43. Yogan (Rapuzzi, Haščák), 53. Rapuzzi (MacKenzie, Haščák), 53. Jääskeläinen (Belluš). Rozhodovali: Štefík, Korba – Gegáň, Knižka, vylúčení: 3:5 na 2 min, navyše: Bespalov (Prešov) 10 min za nešportové správanie, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 1006 divákov.



Prešov: Bespalov (53. Petrík) – F. Fekiač, Rajnoha, Glazkov, Bakala, Turan, Růžička, Jendroľ – Welychka, Čacho, Charbonneau – Sýkora, Šimun, Michnáč – Žilka, Vas, A. Nauš – Klíma, V. Fekiač, T. Nauš



Slovan: Windsor – MacKenzie, Golian, Gachulinec, Maier, Valach, Breton, Beňo – Haščák, Rapuzzi, Yogan – Jääskeläinen, Harris, Fominych – Matoušek, Kytnár, Sukeľ – Belluš, Preisinger, Šotek

Prešov 18. januára (TASR) - Hokejisti HC Slovan Bratislava potvrdili post lídra Tipos extraligy. V utorňajšom dueli 31. kola vyhrali na ľade HC GROTTO Prešov 6:2 a pred druhým Zvolenom majú v tabuľke naďalej päťbodový náskok. Po tri body v drese víťazného tímu si pripísali Marcel Haščák i William Rapuzzi (obaja 1+2). "Belasí" vyhrali tretíkrát za sebou, Prešov ťahá šnúru štyroch prehier.Prešovčania odštartovali proti favoritovi sľubne, brankár hostí Windsor musel byť v strehu pri viacerých pokusoch súpera, no odolal aj pri hre v oslabení po vylúčení Sukeľa. V 8. minúte sa blysol lapačkou pri veľkej šanci Klímu a domáci nedokázali skórovať ani v polovici úvodnej časti, keď sa do príležitosti dostal Michnáč. Prešov sa odmeny za aktivitu dočkal v 17. minúte, keď najskôr nevyužil početnú výhodu pri treste pre Maiera, no krátko po jej skončení zaznamenal prvý gól zápasu Rajnoha. O odpoveď sa pokúsil vzápätí Matoušek, no Bespalova neprekonal.Druhá tretina sa hrala v réžii Slovana. "Belasí" ubránili presilovku súpera a potom otočili skóre v priebehu 66 sekúnd. Najskôr v 24. minúte vyrovnal v početnej výhode Harris, keď Bespalovovi clonil vo výhľade Kytnár, a už o chvíľu sa do úniku po presnom pase od Rapuzziho dostal Haščák a rutinérsky zakončil - 1:2. Pred polovicou duelu sa zopakovala podobná situácia, keď Yogan vysunul Gachulinca a ten sa ako obranca dostal sám pred Bespalova a zvýšil na 3:1 pre Slovan. Hostia však v závere druhej časti pykali za príliš veľa hráčov na ľade, v presilovke sa 69 sekúnd pred sirénou presadil Čacho - 2:3.Slovan vstúpil do tretej tretiny aktívne, Haščák ešte puk za chrbát Bespalova nedostal, no v 43. minúte zakončil tlak hostí presnou strelou z prvej Yogan po prihrávke od Rapuzziho - 2:4. Hostia poistili svoj náskok, o kontaktný zásah sa pokúšali Charbonneau i Michnáč, ale bez úspechu. V polovici tretieho dejstva putoval na trestnú lavicu Růžička a presilovku využil tečom Rapuzzi po švihu obrancu MacKenzieho na 5:2. Bratislavčania mali herne navrch a ich triumf spečatil už o osem sekúnd neskôr Jääskeläinen, čo nezvládol domáci brankár Bespalov. Svoju hokejku opakovanými údermi zlomil o bránku a dostal osobný trest, v bránke ho nahradil Petrík. Vypätú atmosféru ešte po skončení duelu "okorenila" bitka viacerých hráčov.