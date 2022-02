Hokejisti HC Nové Zámky porazili Košice 5:2

HC Košice - HC Nové Zámky 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)



Góly: 31. Slovák (McPherson, Novota), 42. Saucerman (Chovan, Klhůfek) - 1. Šiška, 25. Langkow (Kozák, Šiška), 26. Mišiak (Ondrušek, Bull), 46. Šiška (Langkow, Jackson), 59. Jackson (Afanasjev). Rozhodovali: Snášel, Fridrich - Hajnik, Synek, vylúčení: 5:5 na 2 min, presilovky: 0:2, oslabenia: 0:0, 1154 divákov.



Košice: Košarišťan (26. Riečický) - Volgin, Romančík, Deyl, Saucerman, Novota, Šedivý, Jacko - McPherson, Ihnačák, Mrázik - Klhůfek, Chovan, Pereskokov - Lapšanský, Slovák, Rogoň - Jokeľ, Havrila, Milý



Nové Zámky: Bakala - Hatala, Bull, Knižka, Kozák, Roman, Holenda, Ligas - Afanasjev, Šiška, Jackson - Števuliak, Langkow, Klempa - Šišovský, Barto, Ahlholm - Mišiak, Fetkovič, Ondrušek - Tóth

Na snímke diváci v hľadisku Steel arény v dohrávke 19. kola Kaufland Tipos extraligy HC Košice – HC Nové Zámky 23. februára 2022 v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Košice 23. februára (TASR) - Hokejisti HC Nové Zámky zvíťazili v stredajšej dohrávke 19. kola Tipos extraligy na ľade HC Košice 5:2. Pre Novozámčanov to bolo druhé víťazstvo v treťom vzájomnom zápase v prebiehajúcej sezóne 2021/2022. V tabuľke sú naďalej na predposlednom 11. mieste, na 10. Prešov však už strácajú iba dva body. Košičania sú naďalej na priebežnej 5. priečke.O čestné buly zápasu sa postarali bronzoví medailisti zo ZOH v Pekingu Juraj Slafkovský a Tomáš Jurčo. Sotva sa stihli usadiť na tribúne a domáci tím už prehrával. Najlepší strelec hostí Šiška sa presadil pohotovou strelou spomedzi kruhov - 0:1. Domáci odpovedali šancou Klhůfeka, ktorý svoj prienik nedotiahol do želaného konca. Košičania sa nevedeli dostať do tempa, v prvej tretine sa dopustili viacerých chýb, po ktorých sa hostia dostali k brejkom. Novozámčania sa ubránili aj dvom oslabeniam, počas ktorých síce mali "oceliari" tlak, avšak bez momentu prekvapenia.Košičanov z matného výkonu neprebrala ani prvá prestávka a hostia vycítili šancu na ďalšie góly. V 24. minúte mali k dispozícii 42-sekundovú presilovku o dvoch hráčov, počas ktorej zovreli súpera a už počas hry piatich proti štyrom sa ujala strela Kozáka, ktorú tečoval cloniaci Langkow - 0:2. Keď o minútu hostia využili slabý dôraz domácich pred brankárom Košarišťanom a Ondrušek ponúkol gól Mišiakovi, bolo už 0:3. Do bránky Košičanov následne nastúpil Riečický. Novozámčania boli naďalej ofenzívne aktívni, sľubné šance však nevyužili Barto ani Šiška. V 31. minúte obranca Novota uvoľnil v strednom pásme Slováka, ktorý presnou strelou z väčšej vzdialenosti prekonal Bakalu a upravil na 1:3.V 42. minúte znížil obranca Saucerman na rozdiel jediného gólu (2:3), no hostia nespanikárili a naďalej umne bránili tesný náskok. Puky pohotovo vyvážali z vlastného pásma a boli nebezpeční aj v ofenzíve. V 46. minúte im vyšla presilovková kombinácia so zakončením Šišku, ktorý svojím 19. gólom v sezóne zvýšil na 4:2 pre hostí. V 56. minúte sa do nádejnej šance dostal Volgin, ale prestrelil bránku hostí a krátko na to nebol z úniku úspešný ani Slovák. Košičania sa v 57. dostali k hre bez brankára, počas ktorej sa viackrát usadili v pásme, ale nebezpečnú gólovú príležitosť im hostia nedovolili. Skóre uzavrel útočník hostí Jackson strelou do prázdnej bránky - 2:5.