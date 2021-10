Hráči HC Košice porazili HC Nové Zámky v 8. kole Tipos extraligy

HC Košice - HC Nové Zámky 4:0 (2:0, 2:0, 0:0)



Góly: 5. Klhůfek (Romančík), 7. Klhůfek (Paršin, Chovan), 31. Cibák (Pereskokov, McPherson), 33. Slovák (Saucerman, McPherson). Rozhodovali: T. Orolin, Žák - L. Beniač, Šoltés, vylúčení: 7:5 na 2 min., navyše Bartánus (Koš.) a Hatala (N. Zámky) obaja 5 min. + DKZ za hrubosť, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1100 divákov. Zmeny: 33. Lackovič (N. Zámky) namiesto Engstranda.



zostavy:



HC Košice: Košarišťan - Saucerman, Šedivý, Tansey, Deyl, Romančík, Cibák, Jacko - Bartánus, Slovák, McPherson - Pereskokov, Chovan, Paršin - Lapšanský, Klhůfek, Rogoň - Milý, Havrila, Jokeľ



HC Nové Zámky: Engstrand (33. Lackovič) - Bull, Hatala, Reini, Ligas, Holenda, Roman, Knižka, Šeliga - Farley, Jackson, Števuliak - Klempa, Šiška, Mišiak - Kurbatov, Barto, Varga - Hrabčák, Ondrušek, Ferenyi





Hlasy po zápase:



Kalle Kaskinen, tréner HC Košice: "Som šťastný za domáce víťazstvo 4:0. Na zápas sme sa dobre pripravili, súpera sme si naštudovali a snažili sme sa eliminovať jeho silné stránky. Nedostali sme gól ani v oslabeniach, "Košo" náš podržal a to je základ dobrého výkonu."



Gergely Majoross, tréner HC Nové Zámky: "Je to frustrujúce. Neboli sme dostatočne konzistentní. Veľa vecí sme spravili správne, ale potom sme nepremenili šance. Trebárs v prvej polovici prvej tretiny sme mali viac striel než súper, ale prehrávali sme 0:2. Mali sme aj ďalšie šance na to, aby sme sa vrátili do zápasu, no nepremenili sme ich a inkasovali sme ďalšie góly. Máme mladý tím, ktorý by sa mal rýchlo učiť."

Košice 15. októbra (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v 8. kole Tipos extraligy nad HC Nové Zámky 4:0. Brankár "oceliarov" Andrej Košarišťan dosiahol prvé čisté konto v sezóne.Čestné buly vhodila legenda košického hokeja František Kolláth, ktorého klub uviedol do svojej siene slávy. Jeho číslo 15 vyvesil pod strop Steel arény. Po vlažnom úvode prvej tretiny sa bolo na čo pozerať. Domáci išli do vedenia v 5. minúte, keď výhodu pri signalizovanom treste hostí využil Klhůfek po Romančíkovej prihrávke - 1:0. O dve minúty sa už Košičania dostali k presilovke, v ktorej opäť Klhůfek upravil na 2:0. Krátko na to zaujala pästná výmena Bartánusa s Hatalom, po ktorej sa pre oboch zápas skončil. Prvú početnú výhodu mali hostia v 9. minúte, ale bližšie ku gólu boli Košičania, no McPherson neprekonal Engstranda po samostatnom úniku. V 15. minúte sa Novozámčania dostali k 38-sekundovej presilovke o dvoch hráčov, ale ani v nej neprekonali obranu "oceliarov" na čele s brankárom Košarišťanom.Hostia sa v úvode druhej časti snažili skorigovať skóre, viackrát sa usadili v pásme súpera, ale bez gólového efektu. Ten nepriniesla ani šanca Fereniyho v 24. minúte a napokon aj v druhej časti padali góly len do bránky hostí. V 31. minúte prekonal Engstranda Cibák a keď si ho o necelé dve minúty blafákom vychutnal aj Slovák, došlo k striedaniu brankárov Nových Zámkov. Skóre mohol ešte v druhej časti skorigovať Števuliak, ale zblízka neprekonal Košarišťana.V tretej časti mali domáci hru pod kontrolou a bez väčších problémov odolávali snahám hostí o gólový úspech. Novozámčania sa do tlaku aj sľubných šancí dostali v dvoch presilovkách, ale Košarišťana neprekonali. V 56. minúte si tlak v presilovke vytvorili Košičania, brankár hostí Lackovič však podržal svoj tím.