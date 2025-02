Košičania na domácom ľade zdolali HK Dukla Trenčín 3:1

Tipos extraliga, 46. kolo:



HC Košice - HK Dukla Trenčín 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)



Góly: 15. J. Bartoš (Krivošík, Kvietik), 22. Gildon (Archambault, Rogoň), 42. Archambault (Rogoň, Gildon) - 58. Hatala (Bezúch, Schmiemann). Rozhodcovia: Štefik, J. Konc ml. - Bogdaň, Ordzovenský, vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 2346 divákov.







Košice: Janus (17. Riečický) - Parlett, Rosandič, Šedivý, Deyl, Ferenc, Gildon, Mitro - Mikúš, Pollock, Šimun - Repčík, Krivošík, Teves - Archambault, Havrila, Rogoň - Kvietok, J. Bartoš



Trenčín: Grigals - Hatala, Laurenčík, Macejko, Schmiemann, Hlaváč, Starosta, Bečár - Josling, Mráz, Ahl - Tomík, Krajč, Leskinen - Krajčovič, Kalis, Lapšanský - Bezúch, Maruna, Hudec







hlasy po zápase:



Dan Ceman, tréner HC Košice: "Neboli sme si istí tým, čo očakávať od dnešnej zostavy. Našou stratégiou bolo hrať múdro. Nechceli sme v oklieštenej zostave zbytočne míňať sily. Vedeli sme, že nás čaká náročný program. Hrali sme to, čo sme potrebovali. Verili sme, že koncentrovanou hrou sa dostaví výsledok. Teší ma, že sme po reprezentačnej prestávke začali pozitívnym výsledkom proti tímu, ktorý hral v nedávnych zápasoch veľmi dobre."



Dominik Riečický, brankár HC Košice: "Bol som prekvapený, že som naskočil do zápasu. Ani neviem, čo sa udialo s Jarom (Janusom). Už mi hokej chýbal, moje zranenie sa predĺžilo, no už je všetko v poriadku. Podali sme kvalitný výkon. Trenčín nemal veľa vyložených šancí a získali sme tri body."



Tommi Hämäläinen, tréner HK Dukla Trenčín: "Mali sme viacero hráčov s malými skúsenosťami. Tí, ktorí majú veľa skúseností, ich nedokázali odovzdať. Boli sme opatrní v jednoduchých činnostiach."



Adam Lapšanský, útočník HK Dukla Trenčín: "Nemali sme dobrý začiatok, hneď sme mali dve oslabenia. Potom sme dostali gól. Potrebovali sme sa dostať do zápasu streleným gólom a znovu sa nakopnúť. Žiaľ, ten gól prišiel až v závere. V trestnom strieľaní som chcel ísť jednoducho, pretože "Riči" pozná moje blafáky. Žiaľ, nevyšlo to."







Košice 12. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v stredajšom zápase 46. kola Tipos extraligy nad HK Dukla Trenčín 3:1. Upevnili si tým prvé miesto na čele tabuľky, na ktorom majú trojbodový náskok pred Spišskou Novou Vsou. Trenčín je so 64 bodmi na 9. mieste.Prvý gól domácich, ktorý sa napokon ukázal ako víťazný, strelil v 15. minúte útočník Jan Bartoš. Bol to pre neho prvý presný zásah v slovenskej extralige. Sekundárnu asistenciu si pripísal 18-ročný Jakub Kvietok, ktorý absolvoval extraligový debut. V bránke domácich nastúpil Jaroslav Janus, no v 17. minúte ho pre zranenie vystriedal Dominik Riečický, pre ktorého to bol prvý zápas po troch mesiacoch.