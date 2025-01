HC Košice - HK Poprad 4:3 pp a sn v 37. kole, sumár, rozhodol Mikúš

Tipos extraliga, 37. kolo:



HC Košice - HK Poprad 4:3 pp a sn (0:1, 2:1, 1:1 - 0:0, 1:0)



Góly: 24. Rogoň (Archambault), 32. Pollock, 55. Havrila (Lamper, Rogoň), rozh. nájazd Mikúš - 17. Suchý (Broadhurst, Turan), 28. Cracknell (Malina), 47. Cracknell (Kotvan, Calof). Rozhodcovia: Kocúr, Žák - Tvrdoň, Pribula, vylúčení: 6:4 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:1, 3004 divákov.



Košice: Janus - Parlett, Rosandič, Teves, Deyl, Ferenc, Gildon - Archambault, Martel, Petráš - Mikúš, Pollock, Jääskeläinen - Lamper, Havrila, Rogoň - A. Bartoš, Kohút, Zigo



Poprad: Vay - Turan, Kotvan, Malina, Bourque, Cardwell, Sluka, Fereta, Bodnár - Calof, Cracknell, Nauš - Pulkkinen, Török, Broadhurst - Giľák, Suchý, Šotek - Čajkovič, Mlynarovič, Murín













Košice 12. januára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v nedeľňajšom zápase 37. kola Tipos extraligy nad HK Poprad 4:3 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Ukončili tým štvorzápasovú sériu prehier a udržali sa na prvom mieste tabuľky. Víťazný gól strelil útočník Tomáš Mikúš.Hostí poslal do vedenia v oslabení Markus Suchý, Košičania odpovedali zásluhou Patrika Rogoňa. Najlepší strelec "kamzíkov" Adam Cracknell v 28. minúte opäť zabezpečil náskok Popradu, no do prestávky vyrovnal Brett Pollock. Skúsený Kanaďan v presilovej hre druhým presným zásahom v stretnutí upravil na 3:2. Prvý gól košického útočníka Matúša Havrilu v sezóne však poslal duel do predĺženia. Popradčania si doň preniesli presilovku po vylúčení Mislava Rosandiča, no napokon o víťazovi rozhodli samostatné nájazdy. V nich skórovali Pollock, Cracknell a vo štvrtej sérii rozhodol Mikúš.