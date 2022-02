Hokejisti Košíc sa tešili z vysokej výhry, Popradu uštedrili 6 gólov

HC Košice - HK Poprad 6:0 (0:0, 4:0, 2:0)



Góly: 27. Mrázik (Volgin), 31. Slovák (Paršin), 37. Ihnačák (McPherson, Mrázik), 39. Volgin (Rogoň), 46. Bartánus (Deyl, Saucerman), 50. Chovan (McPherson). Rozhodovali: Müllner, Valach - Ordzovenský, Šefčík, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1468 divákov. Zmeny: 50. Valluš namiesto Tomeka (Pop.)



Košice: Košarišťan - Romančík, Volgin, Saucerman, Deyl, Šedivý, Novota, Jacko - Bartánus, Slovák, Paršin - Mrázik, Ihnačák, McPherson - Pereskokov, Chovan, Klhůfek - Rogoň, Havrila, Lapšanský



Poprad: Tomek (51. Valluš) - Brejčák, Drgoň, Hudec, Ulrych, Rymsha, Demo, M. Mešár - Svitana, Arniel, Valigura - Livingston, F. Mešár, D. Bondra - Paločko, Bjalončík, Petráš - Stanček, Mlynarovič, Sokoli

Na snímke vpravo v páde pred brankárom Popradu Tomášom Tomekom hráč HC Košice Alan McPherson v zápase 40.kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice – HK Poprad 20. februára 2022 v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Na snímke tréner HK Poprad Martin Hrnčár v zápase 40.kola hokejovej Tipos extraligy HC Košice – HK Poprad 20. februára 2022 v Košiciach. Foto: TASR - Roman Hanc

Banská Bystrica podľahla Nitre 3:4

Na archívnej snímke hráči Nitry 13. februára 2022. Foto: TASR - František Iván

HC ´05 Banská Bystrica – HK Nitra 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)



Gól: 31. Fossier (Björkung, Ďatelinka), 43. Björkung (Tamáši, Gabor), 50. Urbánek (Šoltés, Berger) - 16. Švarný (Buček), 33. (Raskob, Tvrdoň), 43. Buček (Bodák, Mezei), 49. Buncis (Krivošík, Buček). Rozhodovali: Baluška, M. Korba – Vyšný, Bogdaň. Vylúčení na 2 min.: 4:5, vyššie tresty: Kabáč - O'Connor obaja 5 + DKZ za hrubosť, presilovky: 1:2, oslabenia: 0:0, 744 divákov.



Banská Bystrica: Weninger – Cardwell, Bačik, Björkung, Ďatelinka, Kostromitin, Crevier-Morin – Urbánek, Berger, Šoltés – Lamper, Bubela, Fossier – Vašaš, Tamáši, Kabáč – Melcher, L. Paukovček, G. Gabor



Nitra: O'Connor (31. Honzík) – Bodák, Mezei, Raskob, Švarný, Rais, Vitaloš, Pupák – Krivošík, Buncis, Buček – R. Varga, J. Baláž, A. Sýkora – Múčka, Bajtek, Tvrdoň – Molnár

Hráči Nových Zámkov si v 40. kole body nepripísali

Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

HK Dukla Trenčín - HC Nové Zámky 6:2 (2:0, 3:2, 1:0)



Góly: 5. Berisha (Kudla), 10. Nemčík, 22. Berisha (Minárik, Mahbod), 24. Mahbod (Kudla, Berisha), 25. Duda (Berisha, Mahbod), 42. Valach (Tybor, Honzek) – 33. Langkow (Jackson, Bull), 37. Jackson (Afanasjev). Rozhodovali: Orolín, Goga – Kacej, Hercog, vylúčení: 3:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 870 divákov.

Košice 20. februára (TASR) - Hokejisti HC Košice zvíťazili v 40. kole Tipos extraligy nad HK Poprad 6:0. O šesť gólov sa podelilo šesť strelcov, brankár Košičanov Andrej Košarišťan zaznamenal druhé čisté konto v sezóne. Po zápase tabuľkových susedov Košičania odskočili Popradu na rozdiel siedmich bodov a upevnili si priebežnú 5. priečku.Úvod zápasu priniesol opatrný hokej, ktorému chýbali súvislé kombinácie. Popradčania hrozili z brejkov, do nádejného sa dostal Svitana, ale Mrázik mu stihol zabrániť v zakončení. Iniciatívu postupne prevzali Košičania, ktorí sa viackrát usadili v útočnom pásme, ale ofenzívne akcie často prekombinovali. Hostia sa ubránili aj tlaku "oceliarov" počas vylúčenia Mlynaroviča v 16. minúte a do druhej časti si preniesli druhú presilovku v zápase.Košičania sa v úvode druhej časti ubránili dvom oslabeniam v krátkom slede, pričom brankár Košarišťan zmaril viacero nebezpečných pokusov "kamzíkov." Útočník Mrázik napravil svoje dve vylúčenia v 27. minúte, keď tečoval strelu Volgina, čím zmiatol brankára Tomeka - 1:0. O štyri minúty bol náskok domácich už dvojgólový, keď nápaditú prihrávku Paršina spoza bránky zužitkoval Slovák - 2:0. V 34. minúte brankár hostí podržal svoj tím, keď zmaril sľubnú príležitosť Paršina v presilovke, avšak v 37. minúte už nezabránil tretiemu gólu domácich. Mrázik vysunul do úniku McPhersona, ktorého šancu ešte Tomek zmaril, ale nepokrytý Ihnačák následne strelil svoj prvý gól v košickom drese. Hostia si síce v druhej tretine vytvorili niekoľko šancí, ale veľkou prekážkou bol brankár Košarišťan. Vydarenú druhú tretinu košického tímu uzavrel premiérový extraligový gól obrancu Volgina - 4:0.Popradčania sa v úvode tretej časti dostali k presilovkám, na 10 sekúnd hrali aj v početnej výhode o dvoch hráčov, ale Košarišťana neprekonali. V 46. minúte vyšiel domácim protiútok, v ktorom strelu obrancu Deyla dorazil Bartánus a dosiahol svoj 200. gól v extralige. Gólom sa skončil aj tlak Košičanov počas presilovky v 50. minúte, keď Chovan z pozície obrancu prestrelil Tomeka, ktorého vzápätí nahradil Valluš. Ten už do konca zápasu neinkasoval." povedal tréner Popradu Martin Hrnčár.Košičania sa v domácej Steel aréne rehabilitovali za piatkovú prehru 0:4 na ľade Prešova. V súboji tabuľkových susedov nedovolili Popradu stiahnuť bodové manko a navýšili náskok na tohto súpera na 7 bodov. "" povedal tréner "oceliarov" Kalle Kaskinen. Na víťazstve Košičanov sa druhým čistým kontom v sezóne podieľal brankár Andrej Košarišťan, šesť strelených gólov si podelilo šesť hráčov.Zatiaľ čo domáci kormidelník bol spokojný nielen s výsledkom, ale najmä s predvedenou hrou svojho tímu, opačné pocity mal tréner Popradu. Jeho zverenci hrali v prvej tretine s Košičanmi vyrovnaný hokej, ale v prostrednej sa dopustili viacerých chýb a inkasovali 4 góly. "" uviedol Martin Hrnčár. Trénerovi "kamzíkov" v zápase chýbali viacerí hráči vrátane skúsených útočníkov Michaela Vandasa, Dávida Skokana, Coleho Ullyho či obrancov Mikaela Tama a Petra Novajovského. "" poznamenal Hrnčár.Napriek vysokej prehre našiel tréner Popradu aj jedno pozitívum, ktorým bola hra v oslabeniach: "," povedal Hrnčár.Hokejisti HK Nitra zvíťazili v nedeľnom zápase 40. kola Tipos extraligy nad domácim HC ´05 Banská Bystrica 4:3. Dosiahli štvrtý triumf za sebou a upevnili si tretie miesto v tabuľke.V úvode duelu sa dostali do dvoch dobrých možností domáci hokejisti, zblízka neuspeli Lamper a Berger. V deviatej minúte mohla skórovať Nitra. Bodák sa prezentoval šikovnou strelou z asi dvoch metrov, Weninger bol proti. Bystričania potom nevyužili presilovku, v nej sa ocitol Fossier pred bránkou voľný, ale na O'Connora nevyzrel. Početnú výhodu si zahrali aj hostia a využili ju v šestnástej minúte. Ujala sa strela Švarného spoza kruhu a bolo 0:1. Do prestávky mohli hráči spod Zobora viesť i dvojgólovým rozdielom, ak by dve šance využil v hre štyroch proti štyrom Buček.Stredné dejstvo sa začalo v réžii tímu spod Urpína. Paukovček najprv neuspel zoči – voči kanadskému gólmanovi, nepodarilo sa to ani Bergerovi z medzikružia a Fossierovi v úniku. Na dorážke bol pred odkrytou bránkou faulovaný Lamper a v následnej presilovke Šoltés pálil do žŕdky. Nátlaková hra ´baranov´ sa premietla do vyrovnania až v 31. minúte, keď sa v predbránkovom priestore najlepšie zorientoval Fossier. O pár sekúnd sa strhla pred nitrianskou bránkou menšia bitka, do ktorej sa nezmyselne zapojil O'Connor a musel predčasne pod sprchy. Tam však na počudovanie putoval aj domáci Kabáč. Hostia vyťažili druhý gól z presilovky piatich proti trom. Ujala sa koncovka Raskoba spoza kruhu. Banskobystričania mohli do prestávky vyrovnať taktiež v presilovke, ale po teči Gabora sa puk odrazil od žŕdky, hoci si už viacerí mysleli, že bol v bránke.V tretej tretine už domáci využili presilovku, Björkung vystrelil od modrej presne k žrdi, Honzík mal zakrytý výhľad Lamperom a kapituloval. Nitrania do desiatich sekúnd odpovedali po veľkej chybe Crevier-Morina a pohotovej reakcii a koncovke Bučeka – 2:3. ´Barani´ sa snažili následne o ďalšie vyrovnanie, ale museli si dávať pozor na rýchle kontry. Po jednej z nich bol v šanci Krivošík, Weninger podržal svoj tím. Prekonal ho napokon až z druhej rýchlej akcie Buncis, bol voľný pred odkrytou bránkou a využil tohto faktu. Hokejisti spod Urpína odpovedali do minúty. Urbánek šikovne vystrelil spoza hráča a vymietol pravú pavučinu Honzíkovej svätyne – 3:4. V závere Bystričania hrali vabank v šestici, ale vyrovnať sa im už nepodarilo.V 40. kole Tipos extraligy zvíťazili hokejisti Dukly Trenčín nad HC Nové Zámky 6:2.Prvú šancu mal hosťujúci Šišovský, rozhýbal Valenta, ale prekonať ho nedokázal. Dukla dostala v 5. minúte výhodu presilovky o dvoch hráčov. Mahbod ju nevyužil, keď trafil len žrď, ale Berisha zakrátko áno. Hostia v 10. minúte nevyhodili puk z pásma a Nemčík na dvakrát prekonal Bakalu. Trenčania zlomili odpor súpera v úvode prostrednej tretiny tromi gólmi v rozpätí necelých troch minút, postupne sa presadili Berisha, Mahbod a Duda. Tréner hostí zareagoval na gólový "uragán" time-outom, po ňom Šiška v dobrej pozícii medzi kruhmi neprekonal Valenta. Za stavu 5:0 dokázali hostia zdvihnúť hlavy a dvoma gólmi znížiť, no posledné slovo patrilo Valachovi, ktorý v 42. minúte definitívne zahasil ich bodové nádeje.