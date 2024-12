HC Košice nestačili na HK Dukla Ingema Michalovce v 33. kole

TEL, 33. kolo



HC Košice - HK Dukla Ingema Michalovce 2:3 (2:0, 0:1, 0:2)



Góly: 5. Jääskeläinen (Teves, Petráš), 16. Pollock (Petráš, Parlett) - 37. Lukosevicius (Rockwood, Slováček), 43. Krastenbergs (Rockwood), 57. Michnáč (Krastenbergs, Rockwood). Rozhodcovia: T. Orolin, Rojík - Tvrdoň, M. Orolin, vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 5573 divákov



Košice: Eliaš - Parlett, Rosandič, Teves, Gildon, Ferenc, Deyl, Bartoš - Mikúš, Martel, Archambault - Jääskeläinen, Pollock, Petráš - Lamper, Chovan, Repčík - Lunter, Šimun, Zigo - Rogoň

Michalovce: Junca - Svitana, Slováček, Brejčák, Kulda, Drgoň, Gabriel, Meliško - Michnáč, Rockwood, Krastenbergs - Fominych, Rönni, Lukosevicius - Škvarek, Solenský, Valach - Vašaš, Buc, Kabáč

Košice 30. decembra (TASR) - Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce zvíťazili na ľade HC Košice 3:2 v pondelňajšom zápase 33. kola Tipos extraligy. Po 1. tretine prehrávali 0:2, no napokon dokázali skóre otočiť, keď ich obrat zavŕšil víťazným gólom Albert Michnáč. Pre Košice to bola tretia prehra po sebe a zároveň aj na domácom ľade. Michalovce zvíťazili na súperovom ľade prvýkrát po piatich prehrách. Pre Duklu to bolo prvé víťaztsvo v piatom vzájomnom zápase v sezóne.Na svoj prvý zápas po príchode zo Skalice nastúpil michalovský útočník Dávid Buc.