HC Košice podľahli Servette Ženeva

Liga majstrov - 2. kolo:



HC Košice - Servette Ženeva 2:3 (0:0, 2:2, 0:1)



Góly: 21. Krivošík (M. Lunter, Breton), 39. Lunter (Krivošík) – 25. Rod (Richard, Lennström), 28. Lennström (Vatanen, Rod), 45. Jooris (Le Coultre, Chanton). Rozhodovali: Hronský, J. Konc ml. – Jedlička, D. Konc ml., vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 0:0 a slabenia: 0:0, 4033 divákov.



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Ferenc, Zech, Šedivý, Deyl, A. Bartoš - Krivošík, Chovan, Lunter - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Lamper, Berger, Bartánus - Jokeľ, Šimun, Rogoň



Ženeva: Descloux - Karrer, Lennström, Vatanen, Maurer, Chanton, Le Coultre, Jacquemet - Miranda, Filppula, Winnik - Praplan, Richard, Pouliot - Hartikainen, Manninen, Rod - Cavalleri, Jooris, Maillard



ďalší program HC Košice v Lige majstrov:



Piatok, 8. septembra: Red Bull Mníchov (Nem.) - Košice /19.30/



Nedeľa, 10. septembra: Rapperswill-Jona Lakers (Švajč.) - Košice /15.45/



Utorok, 10. októbra: Košice - Skelleftea (Švéd.) /17.30/



Streda, 18. októbra: Košice - Adler Mannheim (Nem.) /18.30/





Košice 2. septembra (TASR) - Hokejisti HC Košice prehrali v domácom zápase Ligy majstrov so švajčiarskym tímom Servette Ženeva 2:3. Aj po druhom stretnutí v základnej časti sú bez bodu. Góly slovenského majstra strelili Filip Krivošík a Mário Lunter. Košičania sa v LM najbližšie predstavia v piatok 8. septembra na ľade nemeckého majstra Red Bull Mníchov.Každý z účastníkov Ligy majstrov odohrá v základnej časti 6 zápasov. Košičanov čakajú v závere nasledujúceho týždňa dva duely na klziskách súperov. V piatok 8. septembra predstavia na ľade Mníchova a o dva dni nastúpia proti švajčiarskemu Rapperswill-Jona Lakers. Z 24 tímov postúpi zo základnej časti do play off 16 najlepších.Košičania sa v prvej tretine prezentovali odvážnym hokejom a viackrát si vytvorili nádejné gólové príležitosti. V koncovke však zlyhali a k otvoreniu skóre im nepomohli ani dve presilovky či šance Krivošíka a Fejesa z prečíslení. Krivošík si všetko vynahradil po 24 sekundách druhej časti, keď sa natlačil pred brankára Desclouxa a otvoril skóre - 1:0. Druhá časť však herne patrila hosťom, ktorí v 25. minúte vyrovnali gólom Roda a o tri minúty už viedli po zakončení Lennströma. Domáci sa aj v druhej tretine dostali do niekoľkých šancí a v 39. minúte vyrovnali po strele Luntera - 2:2. Rozhodujúci moment priniesla 45. minúta, v ktorej Jooris zblízka dostal puk za Riečického - 2:3.