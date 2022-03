HC Košice povedie Kanaďan Ceman

Košice 1. marca (TASR) - Hokejistov HC Košice povedie v zostávajúcom priebehu sezóny 2021/2022 Kanaďan Dan Ceman. Vo funkcii nahradil Fína Kalleho Kaskinena, ktorého vedenie klubu v pondelok odvolalo z funkcie.



Ceman pôsobil v rokoch 2018 až 2020 v Banskej Bystrici. V ročníku 2018/2019 doviedol "baranov" k majstrovskému titulu, ktorým zavŕšili zlatý hetrik. V sezóne 2019/2020 bol banskobystrický tím pod jeho vedením na prvom mieste v momente, keď bola sezóna predčasne ukončená pre pandémiu.



V utorňajšom zápase proti Nitre ešte košický tím viedol Fín Timo Saarikoski. Ten bol doteraz asistent Kaskinena a v rovnakej pozícii bude aj pri Cemanovi. "Ďakujeme Danovi za rýchle nadviazanie spolupráce a vítame ho v Košiciach. Je to skúsený tréner, ktorý pozná podmienky v slovenskej extralige. Asistovať mu bude Timo, od ktorého bude mať všetky potrebné informácie o hráčoch. Pevne veríme, že sa nám podarí tím ´nakopnúť´ a chlapci v závere sezóny odovzdajú na ľade všetko pre dobrý výsledok," uviedol športový manažér HC Košice Gabriel Spilar pre klubovú stránku.



Ceman prebral košický tím v čase, keď sa nachádzal na 5. mieste Tipos extraligy. "Mojím cieľom je pozdvihnúť tím a zlepšiť jeho výsledky. Priorita bude načasovať formu na play off. Do konca základnej časti už nezostáva veľa zápasov, preto budem mať na prípravu iba niekoľko tréningov. S Timom som absolvoval dlhý rozhovor o tom, ako viesť tím a zhodli sme sa na viacerých zmenách, ktoré bude nevyhnutné spraviť v spôsobe hry," poznamenal Ceman.